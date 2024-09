VIDEO ”I’m doing the 9/11”, declară Biden despre participarea sa la comemorarea a 23 de ani de la atentatele de la 11 septembrie 2001 / Republicanii îl atacă pe reţele de socializare şi-l acuză de o nouă gafă

Preşedintele Joe Biden, care şi-a retras candidatura la un al doilea mandat, este acuzat de faptul că a făcut o nouă gafă, cu o zi înaintea comemorării a 23 de ani de la atentatele jihadiste de la 11 septembrie 2001, după ce a declarat că ”Fac 11 septembrie” (”I’m doing the 9/11”), transmite News.ro.

Şeful în exerciţiu al statului american a făcut marţi scurte declaraţii de presă înaintea dezbaterii tensionate dintre Kamala Harris şi Donald Trump în alegerile de la 5 noiembrie.

„Tomorrow I’m doing 9/11”

🔸Joe Biden when talking about his schedule pic.twitter.com/fBadhzOqE1

— Intelligence FRONT (@intelligencefnt) September 10, 2024