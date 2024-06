Idei preconcepute despre slăbit. Cinci lozinci care îți pun plumb pe aripi atunci când vrei să slăbești

În noul episod din producția video G4Media „Fântâna de sănătate”, realizată de Tania Fântână, nutriționist dietetician, vorbim despre ideile preconcepute despre slăbit. Vezi aici episodul video.

„Când m-am îndrăgostit de domeniul ăsta și am decis să-l fac o profesie eram absolut convinsă că magia stă în alimente. În puterea lor, în proprietăți, în magia combinării acestora. Ulterior, pe măsură ce am coborât din cărți către oameni mi-am dat seama că domeniul ăsta are de-a face cu orice, mai puțin cu mâncarea . Desigur că există ingrediente mai bune și altele mai puțin bune pentru obiectivul nostru. Că putem face alegeri mai fericite sau nu pentru sănătatea noastră dar nu pot să nu fiu fascinată de discursurile pe care le aud zi de zi atunci când stau de vorbă cu oameni care decid să-și pună întrebări în legătură cu modul în care mănâncă sau arată.

Este foarte comic cum fiecare se crede “cel mai nebun”, “cel mai mâncăcios” “cel mai dependent de zahăr”, “cel mai dezorganizat”, “cu metabolismul cel mai praf”, “ cel mai greu de slăbit”, “că le-a încercat pe toate” ,etc.

Observ însă un discurs comun la toți, câteva expresii, probabil împrumutate din tot ce citim sau ce ne-au spus părinții sau mituri de metrou împrumutate vremelnic:

1. “La vârsta mea sunt conștientă că nu mai am cum să slăbesc ca la 20 de ani”. Aud expresia asta de la persoane începând cu vârsta de 21 până la 61. Cu toate că metabolismul într-adevăr mai scade puțin (prin pierderea masei musculare în cazul persoanelor sedentare, prin scăderea producției de hormoni, încetarea creșterii etc) această scădere este de doar câteva procente și îți garantez că nu îți aduce 20kg în plus fără ca tu să nu contribui din plin la acest proces. Știi?..organismul nu fabrică grăsime dacă tu nu-i dai calorii în plus față de cât consumi. Deci, încă o dată, cine îi dă calorii în plus? Corect, TU!

2. “Cred că am un metabolism foarte foarteee încetinit pentru că altfel nu-mi explic cum colegii mei mănâncă mici și pizza și slăbesc și eu mănânc dietetic și mă îngraș”. Asta cu colegii slabi din jurul nostru n-am cum să o remediez. Aia e, oriunde te uiți stânga dreapta o să vezi oameni mai slabi decât tine (cu siguranță și mai grași doar că tu alegi să-i vezi numai pe ăia mai slabi) , n-avem ce să facem, nu le putem interzice să iasă din casă. Gândește-te că tu nu ești umbra acelui coleg peste tot pe unde umblă. Chiar dacă la serviciu mănâncă pizza nu știi ce a mâncat ieri (poate prin jumătate cât ai mâncat tu), nu știi dacă a mâncat de dimineață sau dacă nu cumva seara bea un ceai și face yoga. Nu ajută să te uiți în jur și să compari pentru că nu ai toate datele și pentru că asta în final o să-ți dea numai concluzii amare legate de tine.

Îți garantez că n-am văzut persoană mulțumită de felul în care arată 100%. Indiferent de kilograme și conformație o să fie mereu părți din corpul tău pe care nu le suporți, pe care să vrei să le schimbi, învață așadar să te concentrezi pe alea 70-80% care îți plac și nu pe restul. N-ați văzut că sunt zile în care te îmbraci mai colorat și îți pui un ruj roșu și lumea îți spune că ai slăbit?. Despre asta vorbesc, oamenii nu sunt interesați de defectele tale ci de lumina pe care o răspândești și de energia cu care umpli o încăpere. Nu există metabolism încetinit, în 90% din cazuri există numai obiceiuri de care nu ne putem dezvăța și mult, mult sedentarism.

3. “La mine nu funcționează nici o dietă. Nu știu ce să mai încerc ca să-i dau un șoc organismului”. Mbunnn…asta cu să-i dau un șoc e într-un mare fel, primul gând care îmi trece prin minte razant e la șocul ăla dat de gardul electric, mai șoc ca ăla nu știu să fie altul. În primul rând că organismul, har Domnului, e mai deștept ca noi pentru că se adaptează la toate prostiile pe care i le aruncăm peste gard. Aici probabil că te enervează și pe tine pentru că nu reușești să-l iei prin surprindere și să-i furi rezervele de grăsime peste noapte, atunci când el doarme dus. Eu ți-aș propune și te-aș ruga, dacă nu te superi, să lași “violența” și să-l iei cu blândețe și firesc. Îți garantez că o să funcționeze mai bine.

Îți propun trei idei nebunești: 1. Să mănânci cantitativ mai puțin decât acum; 2. La fiecare fel de mâncare jumătate din porție să fie legume, crude, gătite, ce vrea Măria Ta. 3. Bea 3 căni de apă în plus pe zi. Atât, te pup, ne vedem data viitoare!

4. “Eu și dacă suflu deasupra mâncării mă îngraș. O cană de apă mă umflă instant”. Măi să fie a naibii ea de treaba, da’ în timp ce sufli deasupra mâncării și mănânci sau mesteci numa’ oxigen? Întotdeauna când oamenii îmi spun asta îi rog să își noteze timp de o săptămână tot ce mănâncă și beau și să vină apoi să discutăm. Mare le e mirarea că de fapt mâncau mai mult decât conștientizau și că se strecurau (nu știu cum, ceasul rău) tot soiul de alimente dense caloric: covrigei, migdăluțe, cubulețe de ciocolată, fresh-uri, porții de paste integrale și nevinovate, etc. Rețineți vă rog că întotdeauna există o explicație!

5. “Ca să slăbesc cred că trebuie să renunț de tot la dulciuri, sau la lactate sau mai sigur cred că la carne”. Tindem să ne concentrăm mai mult pe grupe de alimente decât pe propriile noastre obiceiuri. E foarte comod să găsești mereu vinovatul în afara ta. Pe termen lung, cuvântul “să renunț” la sună fatalist și clar aduce tristețe. Dacă dulciurile îți plac mult, sau poate un colț de brânză sau un copan atunci să renunți la astea nu o să-ți aducă decât frustrare și te asigur că vei compensa mai mult mâncând din altele. Adică tot te vei îngrășa, doar că mai trist. E greu să mergi împotriva ta, e ineficient și aduce și riduri. În plus de asta nicio grupă de alimente, în afară de făinoase și dulciuri nu a fost “dovedită” că duce la îngrășat dar cine mai speră să slăbească cu tort și muffins? Ideea e că atunci când o comitem în farfurie să ne asumăm, să o facem cu zâmbet și bucurie și din ceasul următor să revenim pe drumul nostru. Orice e permis doar că nu în orice cantitate și nu oricând.

Hai că mai stăm de vorbă și altă dată și le lămurim noi pe toate. Nu uitați să dați o șansă de mai bine fiecărei zile care vine. Nimic din ce e prea bine sau prea rău nu durează la nesfârșit. Vă îmbrățișez!”

Notă: Tania Fântână este Nutritionist Dietetician la FantanadeSanatate.com