HotNews: Daniel Funeriu, derapaj la adresa jurnalistei Alison Mutler în dezbaterea prezidențială TVR / Funeriu: O spun 100% că în niciun caz nu am imitat vreun accent

În timpul dezbaterii prezidențiale organizate de TVR, la momentul destinat adresării întrebărilor de către jurnaliștii de la alte publicații față de televiziunea publică, candidatul independent Daniel Funeriu a avut un moment în care a luat în derâdere accentul jurnalistei britanice Alison Mutler, relatează Hotnews.ro

Jurnalista Universul.net Alison Mutler a făcut parte, în dezbaterea din această seară, dintre jurnaliștii care au adresat întrebări oricărui candidat dintre cei prezenți la eveniment. Întrebarea jurnalistei de origine britanică a fost adresată candidatului partidului AUR George Simion, singurul candidat absent de la dezbaterea organizată de TVR.

După ce a adresat întrebarea, Daniel Funeriu i-a răspuns jurnalistei, imitind accentul ei britanic: „Alison, George Simion nu este aici, așa că pot să răspund în locul lui”.

Momentul a fost semnalat inițial de către jurnalista Diana Oncioiu, pe contul său oficial de Facebook.

Reacția jurnalistei Alison Mutler pe Facebook:

Accentul meu în limba română este ceea ce este, dar aceasta este problema: „Habar nu am de ce veniturile pe care companiile și antreprenorii români le pot obține din Ucraina nu sunt în dezbatere publică. Mă întreb și câte milioane_ miliarde chiar_ riscă să piardă România cu un președinte, George Simion, care are interdicție de a intra în Ucraina. Cine ar putea reprezenta și împinge pentru afacerile și diplomația românească cu un președinte pe care Kievul l-a declarat indezirabil?

Reacția lui Daniel Funeriu pe Facebook:

”Observ că s-a stârnit din senin o furtună legată de presupusul meu accent. O spun 100% că în niciun caz nu am imitat vreun accent şi nu m-am gândit să imit vreun accent. Am ascultat de câteva ori pasajul şi pur şi simplu nu pot spune decât că trebuie să fii 100% rău intenționat să te gândeşti că ar fi acolo vreun subiect de ironie.

După dezbatere, când mi s-a spus despre subiect, inițial nici nu am înțeles despre ce e vorba. Când am înțeles, am mers la Alison Mutler care mi-a spus că nici ea nu a observat nimic.

E şi total ilogic: de ce aş fi făcut asta? Alison Mutler nu m-a atacat, ba chiar anul trecut a preluat un comunicat despre APEXMATHS, nu am atacat în viața mea pe cineva care s-a comportat ireproşabil cu mine. Pe scurt: „ai bască, n-ai bască”.

Eram concentrat pe întrebare -foarte legitimă dealtfel- şi aş fi vrut să-i răspund.

Tensiunea între susținătorii unora şi altora pare să fie foarte mare, dar nu e cazul să mințim în halul ăsta. Nu e ok să mințim. Deloc.

Cert este că e de o tristețe infinită că s-a ajuns să fie credibilă o asemenea critică la adresa unui candidat la președinția României. Asta înseamnă că de când nu mai sunt în viața publică, aceasta s-a degradat dincolo de acceptabil.”

Momentul cu întrebarea jurnalistei Alisn Mutler și intervenția lui Daniel Funeriu poate fi văzut în înregistrarea de mai jos, de la minutul 46.