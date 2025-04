Funeriu, întrebat dacă a calculat și viteza cu care Băsescu bea, în contextul scandalului din 2009, când fostul președinte apărea într-un video lovind un copil peste față, iar Funeriu l-a apărat, argumentând printr-un calcul al traiectoriei palmei fostului președinte: Am băut o singură dată un whisky

Candidatul independent la președinția României, Daniel Funeriu, a fost prezent la dezbaterea organizată de Antena3, miercuri seara, fiind chestionat despre perioada în care a făcut parte din echipa lui Traian Băsescu. Mai precis, lui Funeriu i s-a reamintit perioada din 2009, când fostul președinte Traian Băsescu s-a confruntat cu un amplu scandal mediatic, după apariția unui video din campania electorală, în care se vedea cum acesta lovea un copil peste față.

Daniel Funeriu a sărit în apărarea lui Băsescu atunci, demontând imaginile din clipul prezentat de televiziuni. Acesta s-a dus în emisiune la OTV, pentru a-l apăra pe Băsescu, argumentând prin „calcule” în privința traiectoriei palmei lui Băsescu.

„Dacă ați calculat viteza cu care Băsescu a lovit un copil, ați calculat și viteza cu care acesta bea?” a fost întrebarea jurnalistei de la Antena3.

„Am băut o singură dată un whisky cu Traian Băsescu. Ca să tragi o concluzie științifică, întotdeauna faci mai multe experimente. Dintr-un singur experiment, nu prea e o metodă științifică… Eu nu l-am văzut să bea mai mult de un pahar”, a răspuns Funeriu.

Acesta a mai adăugat că știe că exista legenda că Traian Băsescu le spunea tuturor ce au de făcut, dar nu și în cazul său. „Eu i-am spus că vreau să fac reformă. Eu am fost acolo (Ministerul Educației – n.red) pentru că am crezut în agenda de reformă a Guvernului. În 2014, când am constatat că lucrurile nu mergeau cum trebuia, că există bifurcație între ce cred eu si ce crede dl președinte, am ieșit din viața publică”, a spus Funeriu.

Pe parcursul emisiunii, candidatului independent i s-a reproșat că a intervenit cu argumente așa zis științifice pentru a demonta un incident care reflecta comportamentul fostului președinte Traian Băsescu.

„Eu ce am spus atunci a fost demonstrat de expertize ulterioare. N-am spus niciodată că nu l-a atins pe copil, puteți revedea ceea ce am spus (…) Rămân 100% la lucrurile spuse de mine. Întrebarea e dacă Băsescu a făcut lucruri bune pentru România: da. A făcut și lucruri rele: da. Dar în acea speță (scandalul „pumnul lui Băsescu” – n.red) n-am spus nimic greșit”, a spus Daniel Funeriu.

Jurnaliștii Antena3 i-au transmis că, de fapt, filmul prezentat ar fi fost deteriorat înainte de toată expertiza la care face referire Funeriu.