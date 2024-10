Horațiu Potra, liderul mercenarilor români din Africa, va candida la alegerile parlamentare, în Sibiu / Apare pe lista Partidului Social Democrat Independent / La alegerile locale, cu 250 de voturi în plus, ajungea primarul municipiului Mediaș

Horațiu Potra conduce câteva sute de mercenari români care luptă în Africa, în Congo, iar acum candidează la alegerile parlamentare. După ce la alegerile locale el a candidat pe listele Partidului Patrioților, acum va candida pe listele Partidului Social Democrat Independent, anunță Turnul Sfatului.

Mai puțin de 250 de voturi au făcut diferența, la alegerile locale, între Horațiu Potra și Gheorghe Roman, acesta din urmă păstrându-și scaunul de primar al municipiului Mediaș.

După ce a pierdut alegerile la limită, Horațiu Potra s-a întors în Africa, unde conduce o armată de mercenari ce este plătită de guvernul congolez să antreneze armata locală și să apere țara de rebeli.

Potra susține că are în Congo oameni care au făcut parte din Legiunea Străină, din Armată, inclusiv din Forțele Speciale, din Ministerul de Interne, SPP sau din Brigada Antitero a SRI. Nu are străini. Agenții de securitate sunt doar din România și Republica Moldova. În ultimul an, numărul lor s-a triplat, dar și situația din zona a devenit mai periculoasă.

Horațiu Potra este un personaj controversat, a fost luptător în Legiunea Străină și condamnat cu suspendare pentru deținere ilegală de arme de foc.