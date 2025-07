Holger Rune, în centrul unui scandal bizar: Sponsorul jucătorului, scandalizat de vânzarea rachetelor rupte

Eliminat prematur de la Wimbledon, Holger Rune se află în centrul unui scandal după o inițiativă comercială controversată: a scos la vânzare două dintre rachetele pe care le-a rupt. Firma Babolat, sponsorul danezului, s-a arătat scandalizată de gestul celui pe care-l susține din punct de vedere financiar.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Înfrângerea surprinzătoare de la All England Club (cu Nicolas Jarry, scor 4-6 4-6 7-5 6-3 6-4) nu este singura bătaie de cap pentru Rune.

Danezul se află în centrul unui scandal bizar: sponsorul Babolat l-a oprit să vândă rachetele rupte pentru 5.291 de lire sterline fiecare.

Cunoscut în lumea tenisului pentru faptul că nu este neapărat cel mai bun prieten al rachetelor sale (la nervi, le rupe constant), Rune a pus în vânzare două dintre astfel de rachete în mediul online.

Conform descrierii, aceste rachete erau „ultra-exclusive” și încărcate de „poveste.”

Una dintre rachete a fost deja vândută, iar suma ar fi fost destinată unor cauze caritabile, potrivit echipei jucătorului.

Gestul lui Holger nu a fost însă privit cu ochi buni de către Babolat, furnizorul oficial de rachete al jucătorului din circuitul ATP.

„Nu este intenția noastră să promovăm rachete rupte. Trebuie să fim consecvenți cu valorile noastre, așa că lucrăm la această problemă cu reprezentanții săi”, au precizat oficiali ai celor de la Babolat.

La puțin timp după reacția francezilor de la Babolat, rachetele au fost eliminate de pe site-ul oficial al jucătorului.

Reacția Babolat a venit direct pe filiera media, gest care poate fi interpretat ca o posibilă răcire a relațiilor dintre sportiv și firma franceză de echipament de tenis.

Un gest care se dorea a fi unul de caritate a adus tensiuni între jucător și Babolat, într-un moment în care Holger Rune a fost eliminat din runda inaugurală de la Wimbledon.

„It is not our intention to promote broken rackets.”

Holger Rune had an idea.

Not a good one, according to Babolat.@varelanahmias and the story of a bad idea. 👇🏼https://t.co/eaWajPFNkW

— Clay (@_claymagazine) July 1, 2025