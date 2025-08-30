G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Handbal masculin: Minaur Baia Mare – UMF Stjarnan, scor 26-26, în turul…

Mingi de handbal / Sursa foto: Max Petershans / imago sportfotodienst / Profimedia
Sursa foto: Max Petershans / imago sportfotodienst / Profimedia

Handbal masculin: Minaur Baia Mare – UMF Stjarnan, scor 26-26, în turul I al European League

Sportz30 Aug 0 comentarii

Echipa Minaur Baia Mare a remizat sâmbătă, pe teren propriu, cu formaţia islandeză UMF Stjarnan, scor 26-26 (15-14), în manşa tur din turul I preliminar al European League, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Principalii marcatori ai meciului au fost Botea 5 goluri, Kotrc 4, Pop 4, pentru Minaur, respectiv Gunnarsson 5, Bjorgvin 4, Olafsson 4, pentru echipa islandeză.

Manşa retur va avea loc în 6 septembrie, în deplasare.

În stagiunea 2025-2026 a European League se joacă un singur tur preliminar, pentru calificarea în faza grupelor.

În grupele competiţiei a fost repartizată direct vicecampioana Potaissa Turda, care va juca în grupa A, iar meciurile vor începe în 14 octombrie.

Primele două clasate se vor califica în grupele principale, care programează meciuri între 17 februarie – 10 martie, pentru ca faza play-off să aibă loc în 31 martie şi 7 aprilie, sferturile în 28 aprilie şi 5 mai.

Turneul Final Four este programat în 30-31 mai.

Deţinătoarea trofeului este formaţia SG Flensburg-Handewitt, repartizată chiar în grupa A, cu Potaissa Turda.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.