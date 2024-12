Handbal feminin: Norvegia, campioană europeană pentru a 10-a oară

Naţionala de handbal feminin a Norvegiei a câştigat duminică, la Viena, al 10-lea titlu european din palmares, după finala cu Danemarca, la fel ca la ediţia anterioară.

Multiplu medaliat în ultimii 15 ani de când conduce Norvegia, antrenorul islandez Thorir Hergeirsson şi-a anunţat retragerea din funcţie după CE2024. Naţiunile gazdă ale ediţiei din 2026, între care şi România, au primit steagul competiţiei, transmite News.ro.

Norvegia s-a impus cu scorul de 31-23 (13-12) în cea de-a 14-a finală continentală, iar bilanţul anterior este de 9 medalii de aur, 3 de argint şi una de bronz.

Trofeul european obţinut în 2024 este al treilea consecutiv. Pe banca tehnică a Norvegiei s-a aflat în ultimii 15 ani islandezul Thorir Hergeirsson, care şi-a anunţat deja retragerea.

La rândul său, Danemarca a jucat a şaptea finală europeană, anterior cucerind trei medalii de aur (1994, 1996, 2002) şi trei de argint (1998, 2004, 2022).

Tot duminică, bronzul continental a revenit Ungariei, care a dispus de campioana mondială Franţa, scor 25-24 (13-12).

EHF a anunţat înaintea finalelor şi All Star Team la CE2024, iar între cele mai bune jucătoare se află şi extrema stânga de la CSM Bucureşti, Emma Friis. Componenţa All Star Team: Emma Friis (cea mai bună extremă stânga), Tjasa Stanko (inter stânga), Henny Reistad (centru), Katrin Klujber (inter dreapta), Viktoria Gyory-Lukacs (extremă dreapta), Tatjana Brnovic (pivot), Anna Opstrup Kristensen (portar), plus Pauletta Foppa (cea mai bună apărătoare) şi Petra Simon (cea mai bună tânără jucătoare).

România a încheiat Campionatul European pe locul 11 cu un bilanţ de trei victorii şi patru eşecuri, după cum urmează: 29-28 cu Cehia, 25-27 cu Muntenegru şi 27-25 cu Serbia (grupa preliminară B), 25-30 cu Franţa, 25-23 cu Suedia, 29-37 cu Ungaria şi 24-29 cu Polonia (grupa principală I).

La ultimele două ediţii ale Campionatului European, România s-a clasat pe locul 12, după ce în 2018 era pe locul 4. Cea mai bună performanţă a tricolorelor este medalia de bronz din 2010.

Clasamentul final al CE2024 este: 1. Norvegia, 2. Danemarca, 3. Ungaria, 4. Franţa, 5. Suedia, 6. Olanda, 7. Germania, 8. Muntenegru, 9. Polonia, 10. Slovenia, 11. România, 12. Elveţia, 13. Spania, 14. Austria, 15. Cehia, 16. Islanda, 17. Insulele Feroe, 18. Macedonia de Nord, 19. Croaţia, 20. Turcia, 21. Serbia, 22. Portugalia, 23. Ucraina, 24. Slovacia.

Turneul final al CE2024 a fost primul cu 24 de echipe la start.

Ultima zi a competiţiei a însemnat şi predarea ”ştafetei”, de fapt a steagului competiţiei către naţiunile gazdă ale CE2026, adică Cehia, Polonia, România, Slovacia şi Turcia, într-o ceremonie la care FR Handbal a fost reprezentată de preşedintele Constantin Din şi secretarul general al forului, Nicolae Luca.

CE2026 va avea loc între 3-20 decembrie, iar în România vor avea loc meciuri din două grupe preliminare, la Oradea şi Cluj-Napoca, o grupă principală urmând a fi găzduită apoi tot de BT Arena, singura cu capacitate de 10.000 de locuri din ţara noastră.