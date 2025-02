VIDEO Guvernatorul Ron DeSantis anunță că Florida nu îi primește pe Andrew și Tristan Tate care au ajuns acolo din România cu un avion privat

După ce au apărut informații cu privire la plecarea fraților Tate spre America, mai precis spre Florida, guvernatorul statului, Ron DeSantis, a transmis că cei doi nu sunt bine veniți. Ron DeSantis este republicanul care a candidat împotriva lui Trump în alegerile primare din partid, în 2024. El a menționat că nu a fost anunțat că frații Tate vor ajunge în statul său și că a aflat din presă.

„Nu: Florida nu este un loc în care sunteți bineveniți cu acest tip de comportament”, a spus DeSantis, precizând că procurorul general, James Uthmeier, analizează acum ce pârghii are la îndemână și ce jurisdicții pentru a putea face față acestei situații.

„Nu știu cum s-a ajuns la asta. Noi nu am fost implicați. Nu am fost notificați. Am aflat prin intermediul mass-media”, a mai spus DeSantis.

#BREAKING: Gov. Ron DeSantis says Florida does not welcome Andrew and Tristan Tate flying back from Romania, says A.G. @JamesUthmeierFL exploring legal options to deal with it

„No: Florida is not a place where you’re welcome with that type of conduct.”

„Our Attorney General,… pic.twitter.com/XWOIaswa28

— Florida’s Voice (@FLVoiceNews) February 27, 2025