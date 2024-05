Grupurile de WhatsApp, noua alternativă la călătoriile cu trenul sau aplicațiile de ride-sharing, în Italia / ”În grupul nostru sunt fețe cunoscute, oameni pe care îi cunoaștem sau pe care i-am văzut prin preajmă”

Tot mai mulți studenți din Italia folosesc grupurile de WhatsApp pentru a călători împreună, relatează Corriere della Sera. Ei spun că asta e o alternativă mult mai bună, mai sigură și mai ieftină de deplasare decât aplicațiile de ride-sharing sau tren.

Andrea Montanari și Riccardo Capritta, doi prieteni din Mantova în vârstă de 26 și 25 de ani, au creat grupul „Passaggi MN-MI ” pentru a găsi persoane cu care să împartă călătoria cu mașina de la Mantova la Milano. Ideea s-a născut în decembrie anul trecut pentru a depăși inconvenientele cauzate de începerea lucrărilor la linia de cale ferată care leagă Mantova de capitala lombardă. Inițiativa a avut un succes atât de mare încât în prezent există peste 170 de persoane în camera de chat, persoane dispuse să împartă călătoria de acasă, la școală.

„Riccardo și cu mine lucrăm și studiem în Milano”, explică Montanari, student la Università Statale, care lucrează într-o companie de consultanță IT, „Am decis să creăm grupul când am auzit că trenul de la Mantova la Bozzolo va fi înlocuit cu un autobuz. Călătoria până la Milano durează două ore, plus posibile întârzieri și anulări: cu adăugarea autobuzului se ajunge la două ore și jumătate. Ne-am gândit că, cel puțin, va deveni trei ore”.

Montanari și Capritta s-au inspirat din alte grupuri WhatsApp și Facebook din orașele universitare, în care studenții se organizează punând la dispoziție o mașină pe care o împart pentru călătorie.

Cei mai mulți membri ai grupului sunt studenți cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, dar recent s-au alăturat și lucrători navetiști.

„Spre deosebire de serviciul de car pooling BlaBlaCar, prin intermediul căruia se împarte adesea o călătorie cu persoane necunoscute”, subliniază Montanari, „în grupul nostru sunt fețe cunoscute și oameni pe care îi cunoaștem sau pe care i-am văzut prin preajmă. Uneori se formează prietenii sau se revăd cunoștințe vechi”.

A face călătoria împreună cu alte trei sau patru persoane este cu siguranță mai convenabil din punct de vedere al confortului, al banilor și al timpului economisit.

De obicei, în grupul WhatsApp sosesc două tipuri de solicitări: cineva are nevoie de un mijloc de transport la o anumită oră și dintr-un anumit loc, iar cineva oferă locuri disponibile în mașina sa. Apoi, aceștia convin în privat asupra punctului de întâlnire din Mantua și a zonei de sosire din Milano.

”Îmi ofer mașina din luna martie”’, observă Riccardo Capritta, un inginer care lucrează într-o companie energetică, ”de atunci nu am mers niciodată singur, am fost întotdeauna în compania a cel puțin două sau trei persoane. Înainte făcusem traseul Mantua-Bozzolo, care nu se termina niciodată cu autocarul. Timp de mulți ani, pe această linie de cale ferată au fost semnalate defecțiuni și ineficiențe, ceea ce făcea călătoria un calvar. Inițiativa noastră a rezolvat problema”, explică el.