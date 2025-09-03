Grecia a votat o lege privind „returnarea forţată” a solicitanţilor de azil respinşi

Parlamentul grec a adoptat miercuri o lege controversată care prevede „returnarea forţată” a solicitanţilor de azil respinşi şi incriminează şederea ilegală în ţară, pedepsită acum cu închisoare de la doi la cinci ani, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

În ciuda criticilor pe scară largă din partea Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiaţi, a Ombudsmanului grec, a sindicatului judecătorilor administrativi şi a numeroaselor ONG-uri pentru drepturile omului, proiectul de lege a fost adoptat de majoritatea conservatoare aflată la guvernare, Noua Democraţie (ND), de partidul naţionalist Niki şi de parlamentari independenţi de extremă dreapta, după o dezbatere aprinsă în legislativ, care a început marţi.

Toate partidele de opoziţie de stânga au votat împotriva legii, conform biroului de presă al parlamentului. Partidul socialist PASOK a numit legea „ilegală”, „haotică” şi „inaplicabilă”, iar partidul KKE (comunist), „rasistă” şi „ruşinoasă”.

Legea prevede „returnări forţate” pentru solicitanţii de azil respinşi, dacă aceştia nu optează pentru „reîntoarcerea voluntară” în ţara lor.

Şederea ilegală devine infracţiune şi se pedepseşte cu cel puţin doi ani de închisoare, până la cinci ani.

„Cetăţenii ţărilor terţe care fac obiectul unor decizii de returnare vor fi reţinuţi până la plecarea lor”, a avertizat ministrul Migraţiei, Thanos Plevris.

Sunt prevăzute pedepse de cel puţin trei ani pentru străinii care fac obiectul unor decizii de returnare şi care se întorc în Grecia fără acte.

Referindu-se la politica recentă a UE de încurajare a „returnărilor forţate”, ministrul a salutat faptul că Grecia a fost „prima ţară care a introdus o măsură extrem de descurajatoare” pentru migranţii fără acte şi care „a incriminat astfel şederea ilegală”.

„De acum înainte, imigranţii ilegali trebuie să ştie că vor fi plasaţi în detenţie administrativă şi sub supraveghere” şi că sunt autorii „unei infracţiuni şi vor merge la închisoare”, a declarat ministrul, cunoscut pentru poziţia sa anti-imigraţie, fiind fost membru al unui partid de extremă dreapta.

„Trebuie să ştie că nu vor primi niciodată statut legal în ţara noastră”, a explicat el marţi într-un interviu acordat postului de televiziune Mega.

Legea înăspreşte şi mai mult politica migraţiei din Grecia şi vine la două luni după suspendarea cererilor de azil pentru o perioadă de trei luni pentru străinii din ţările nord-africane.

Această măsură, de asemenea criticată, a fost adoptată la începutul lunii iulie, în urma sosirii a mii de persoane în Creta, una dintre cele mai turistice insule ale ţării.