Google lansează o nouă funcție AI care îți permite să probezi haine virtual

Gigantul tehnologic Google transformă e-commerce-ul printr-o serie de inovații bazate pe inteligență artificială, centrate pe hiperpersonalizare. Compania testează în prezent o funcție care le permite utilizatorilor să probeze virtual haine folosind fotografii întregi ale propriului corp — depășind modelul clasic de probă pe manechine pentru a oferi o experiență vizuală personalizată, relatează Appareal Resources.

Această funcție este disponibilă deja prin Search Labs în SUA și le oferă utilizatorilor opțiunea „încearcă” (try it on) alături de articole vestimentare precum bluze, rochii, pantaloni sau fuste în rezultatele Google Search. După scanarea unei fotografii cu produsul dorit, inteligența artificială Google generează o imagine care arată cum ar arăta articolul de îmbrăcăminte pe utilizator, imagine ce poate fi salvată sau distribuită. Sistemul se bazează pe un model sofisticat, sensibil la formele corpului și la modul în care se comportă țesăturile — urmărind cutele, întinderea și căderea naturală a materialului pe siluete diferite.

Pe lângă aceasta, Google extinde și AI Mode, experiența de căutare alimentată de Gemini, lansată mai devreme în acest an. Acum, utilizatorii pot face cumpărături direct din căutări conversaționale. De exemplu, dacă ceri o valiză potrivită pentru o excursie în Portland, Oregon, în luna mai, AI Mode nu doar că înțelege intenția — ci oferă sugestii relevante, ținând cont de vreme (cum ar fi materiale impermeabile sau spațiu suplimentar de depozitare). Sistemul efectuează căutări paralele în timp real pentru a rafina recomandările dinamic.

O altă inovație în curs de dezvoltare: asistentul inteligent de checkout. În curând, cumpărătorii din SUA care urmăresc prețurile anumitor produse vor putea predefini preferințele legate de mărime, culoare și interval de preț. Când este detectată o ofertă corespunzătoare, funcția „cumpără pentru mine” îi va permite lui Google să finalizeze comanda direct pe site-ul comerciantului, folosind Google Pay, fără intervenție umană.