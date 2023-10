Giorgia Meloni s-a despărțit de iubitul ei, jurnalistul de televiziune Andrea Giambruno

Șefa guvernului italian Giorgia Meloni, în vârstă de 46 de ani, a anunțat vineri dimineață că se desparte de partenerul său, jurnalistul de televiziune Andrea Giambruno, cu care are un copil, Ginevra, în vârstă de 7 ani, transmite Le Figaro.

„Relația mea cu Andrea Giambruno, care a durat aproape zece ani, s-a terminat (…) Drumurile noastre s-au îndepărtat de ceva vreme și a venit momentul să luăm act de acest lucru”, a scris ea, într-un mesaj postat pe rețelele sociale.

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.… pic.twitter.com/1IpvfN8MgA

