Germania majorează semnificativ investiţiile publice în 2025, până la 110 miliarde de euro / Banii sunt destinați modernizării economiei și repunerii sale pe o traiectorie de creștere

Germania va majora investiţiile publice, până la 110 miliarde de euro, în 2025, în cadrul eforturilor destinate modernizării economiei şi repunerii sale pe o traiectorie de creştere, a declarat marţi ministrul Finanţelor, Lars Klingbeil, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

„În acelaşi timp, vom implementa reforme structurale comprehensive şi vom continua să consolidăm cu stricteţe bugetul”, a spus Lars Klingbeil.

În 2024, investiţiile publice ale Germaniei s-au situat la aproximativ 75 de miliarde de euro.

Noul Guvern de coaliţie de la Berlin intenţionează să majoreze semnificativ cheltuielile care vizează apărarea şi infrastructura, în speranţa că va acoperi golurile apărute în zonele de investiţii care au fost mult neglijate, în încercarea de a scoate economia germană din doi ani de contracţie.

„Prima mea prioritate este de a pune Germania pe o traiectorie de creştere. Aşa stimulăm economia şi asigurăm locurile de muncă”, a mai spus Lars Klingbeil, care este şi vicecancelar.

Investiţiile din 2025 vor fi plătite prin utilizarea bugetului de stat al Germaniei plus un fond special înfiinţat pentru a moderniza infrastructura învechită şi alt fond pentru finanţarea tranziţiei spre o economie verde.

Anterior, Asociaţia Camerelor de Industrie şi Comerţ din Germania (DIHK) a prognozat marţi că prima economie a Europei se va contracta cu 0,3% în acest an, în ceea ce ar urma să fie al treilea an consecutiv de contracţie. Riscul de recesiune persistă, a subliniat DIHK, dar după un prim trimestru promiţător, prognozele sunt puţin mai optimiste faţă de prognozele anterioare, publicate de DIHK în luna februarie, care arătau spre o contracţie economică de 0,5% în acest an.

Analiştii se aşteaptă ca Germania să fie puternic afectată de tarifele vamale americane, dat fiind faptul că economia sa este una orientată spre export. În 2024, SUA au fost cel mai mare partener comercial al Germaniei, cu o valoare a schimburilor comerciale bilaterale de 253 miliarde de euro.

DIHK prognozează că exporturile Germaniei vor scădea cu 2,5% în 2025, de asemenea, al treilea an consecutiv de declin.

„Firmele aşteaptă încă semne de progres. Impulsurile pozitive pentru economie trebuie să vină rapid, înainte de vacanţa de vară, companiile le aşteaptă”, a declarat directorul Helena Melnikov, care a făcut apel pentru o acţiune politică urgentă.