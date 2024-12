Germania la putere – Dortmund și Bayern, echipele de fotbal cu cei mai mulți fani pe propriul teren în 2024 în toate competițiile

Borussia Dortmund și Bayern Munchen domină ierarhia fanilor prezenți la meciuri în toate competițiile în 2024, după cum informează Transfermarkt.

Dortmund are o medie de 81.365 de spectatori în toate competițiile în care formația de pe Signal Iduna Park a jucat în acest an duelurile considerate pe teren propriu.

Borussia este urmată de marea rivală Bayern Munchen, cu o medie de 75.000 de fani la toate duelurile de pe teren propriu din acest an.

Podiumul este completat de Inter Milano, cu o medie de 69.166 de fani prezenți la partidele de pe Giuseppe Meazza.

Prima echipă din afara Europei este River Plate: gruparea argenitiniană are o medie de 68.485 de fani prezenți pe El Monumental în toate competițiile din 2024.

Urmează în ierarhie Manchester United (68.379 de spectatori), Real Madrid (67.004) și AC Milan (64.628).

Liverpool, una dintre echipele de mare tradiție de pe Bătrânul Continent, se găsește pe locul 10 (cu o medie de 60.297 de fani).

