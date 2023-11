George Simion, despre prezidențiale: În turul doi o să intre candidatul PSD și candidatul AUR / Geoană o să ia 7% dacă candidează. La fel și doamna Kovesi, care nu mai e iubită de români/ Ciucă, o glumă bună

Liderul partidului extremist AUR, George Simion, a declarat, duminică seara, la România TV, că în turul doi la prezidențiale va intra candidatul AUR și candidatul PSD iar despre Mircea Geoana a spus că va lua cel mult 7% și că ”nu îl bagă nimeni în seamă”. Liderul AUR a spus că șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi ”nu mai este iubită de români”, însă de precizat că fosta șefă DNA a respins constant scenariul unei eventuale candidaturi. Simion a râs de intenția anunțată vineri de liderul PNL, Nicolae Ciucă, de a candida la prezidențiale. ”E cel mult o glumă bună. A ajuns PNL, pentru felul în care a fost condus la Cotroceni de Klaus Iohannis, o glumă bună”, a mai spus liderul partidului extremist AUR.

„Eu am zis-o de mai multe ori. În turul doi o să intre candidatul PSD și candidatul AUR. Dacă românii sunt masochiști și le place cum e condusă țara acum de premierul Ciolacu, îl vor vota pe premierul Ciolacu. Dacă vor altceva, îl vor vota pe candidatul AUR, care are șanse. Cred că AUR va câștiga toate alegerile. Vom începe pe 9 iunie cu alegerile europarlamentare. Vom începe cu Gheorghe Piperea, Claudiu Târziu și Cristian Terheș. PSD cu cine vine, cu Mihai Tudose. Toți patrioții trebuie să-și pună ștampila pe AUR, un partid care nu țin nici cu americanii, nici cu austriecii, nici cu rușii, ține cu românii. Sunt oameni care au ce să-l învețe inclusiv pe Victor Ponta. Eu vreau să văd acum ce face consilierul lui Marcel Ciolacu, domnul Victor Ponta, cum salvează economia. Să vedem ce investiții vin, ce locuri de muncă creează. Ei au toată puterea în mâini și nu fac nimic. Noi avem soluții”, a declarat George Simion la România TV.

În ceea ce-l privește pe Mircea Geoană, George Simion a spus că nu are nicio șansă la prezidențiale și că va lua cel mult 7%.

„Domnul Geoană probabil se pregătește pentru alegeri cu neomarxiștii de la SNSPA pentru că am aflat că șeful de campanie al domnului Geoană e acel Remus Pricopie care ne acuza că am atacat universitatea pe care el o conduce. Acest Remus Pricopie e fostul ministru al Educației al PSD, un neomarxist care caută să spele pe creier noi și noi generații cu această ideologie. Dacă va fi impus, eu nu cred că românii îl vor vota pe acest Mircea Geoană. Nu are nicio șansă Mircea Geoană dacă vrea să candideze independent. Să-l impună austriecii nu cred, doar să-l impună americanii, dar cred că-s foarte ocupați.

Geoană o să ia 7% dacă candidează. La fel și doamna Kovesi, care nu mai e iubită de români. Domnul Geoană e în campanie de un an de zile și nu-l bagă nimeni în seamă. De doamna Kovesi nu e nevoie, se descurcă de minune Marcel. Mulți dintre votanții PSD vin la mine și spun că nu mai recunosc partidul pe care l-au susținut”, a mai spus președintele AUR.

Întrebat de jurnalistul România TV dacă nu crede că surpriza ar putea veni de la PNL, prin Nicolae Ciucă, George Simion a izbucnit în râs. „În niciun caz. Cu respect, are și el meritele lui. Dar nu e un candidat redutabil la alegerile prezidențiale. E cel mult o glumă bună. A ajuns PNL, pentru felul în care a fost condus la Cotroceni de Klaus Iohannis, o glumă bună”, a mai adăugat liderul AUR.

Sursa: România TV