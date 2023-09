George Simion a anunţat că tot Biroul judeţean al AUR Ialomiţa a demisionat, în urma acuzaţiile de viol lansate de o adolescentă, după ce a fost la Şcoala de vară a formaţiunii

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat, miercuri, în contextul acuzaţiilor de viol ale unei tinere de 17 ani care a participat la Şcoala de vară a partidului, că membrii Biroului judeţean AUR Ialomiţa au demisionat, inclusiv liderul filialei Silviu Oancea, relatează News.ro.

„În legătură cu ceea ce ar fi extrem de reprobabil, dar nu avem surse în momentul acesta credibile, o să lăsăm instituţiile statului să îşi facă treaba, vă pot confirma că noi am făcut ancheta internă. Nu a fost implicat niciun membru AUR. Cei invitaţi acolo care au consumat alcool şi au fost scoşi în afara Şcolii de vară şi trimişi de sâmbătă dimineaţa acasă, cei care i-au invitat acolo şi-au dat demisia din AUR Ialomiţa. Tot Biroul judeţean de la Ialomiţa, cei care au recomandat nişte tineri fără să le vadă profilul, adică respectivii tineri s-au dus să îşi cumpere alcool şi nu au ascultat de organizatori. E un motiv destul de temeinic”, a anunţat George Simion, într-o conferinţă de presă susţinută miercuri la Parlament.

El a adăugat că aşteaptă să continue verificările făcute de către poliţie, a reiterat că AUR a pus la dispoziţie probele video necesare şi a subliniat că orice om care face un astfel de incident trebuie „pedepsit exemplar”. Simion a mai spus că au fost fete supraveghetoare tot timpul cu adolescenta respectivă în cameră.

„Aşteptăm acum să verifice poliţia, noi am pus la dispoziţie probe video. Au fost fete supraveghetoare tot timpul cu acea fată în cameră. Am pus la dispoziţie toate informaţiile pe care le ştim. Sperăm să îşi facă cât mai repede treaba şi facem un apel la instituţiile statului să îşi facă treaba şi rugăm cu respect televiziunile să nu mai titreze «membrii AUR» deoarece am şi făcut ancheta internă şi nu există membri AUR în acel incident. Orice incident de acest gen şi orice om care face aşa ceva trebuie pedepsit exemplar”, a completat liderul AUR George Simion.

PJ Ialomiţa face cercetări după ce o adolescentă de 17 ani s-a prezentat la Secţia de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Slobozia, declarând că a fost victima unei infracţiuni de viol. Surse apropiate anchetei afirmă că aceasta a particpat la Şcoala de vară a AUR, organizată în Staţiunea Neptun-Olimp începând din 14 septembrie.

Reprezentanţii AUR au transmis, luni într-un comunicat de presă, referitor la acuzaţiile de viol ale unei tinere de 17 ani care a participat la Şcoala de vară a partidului, că singurul incident despre care au cunoştinţă organizatorii în prezent este cel petrecut în noaptea de 15 spre 16 septembrie, atunci când minora cazată într-o cameră rezervată invitaţilor a fost găsită într-o stare avansată de ebrietate, iar concomitent părinţii tinerei, alertaţi de felul în care ea discuta la telefon, au sunat la poliţie şi au solicitat intervenţia unui echipaj la faţa locului.

AUR mai precizează că fata a venit la eveniment cu acordul părinţilor şi a recunosc ea singură că a consumat alcool, fiind trimisă a doua zi dimineaţă acasă, alături de doi însoţitori care au predat-o părinţilor. „Alianţa pentru Unirea Românilor a pus la dispoziţia poliţiei listele de participanţi şi imaginile video inregistrate pe camerele hotelului”, mai indică reprezentanţii formaţiunii.