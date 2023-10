Geoană își continuă campania internă: le-a vorbit studenților din Ploiești, la deschiderea anului universitar la Universitatea de Petrol și Gaze

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, le-a transmis, luni, studenţilor din cadrul Universităţii Petrol-Gaze (UPG) Ploieşti că, în acest moment, securitatea ţării noastre este asigurată de cea mai puternică alianţă din lume, iar aceştia au „liniştea necesară” pentru a învăţa, relatează Agerpres.

„Vorbim puţin şi despre situaţia actuală. Cum spunea şi domnul rector, nu avem motive de îngrijorare în România, securitatea ţării noastre este acoperită de cea mai puternică alianţă din lume. Aveţi liniştea necesară să construiţi, aveţi liniştea necesară să învăţaţi. Avem cu toţii şansa unei perioade lungi istorice cum România n-a avut niciodată. (…) Prima oară în istoria ţării când avem şi securitatea acoperită de cea mai puternică alianţă, dar vom avea decenii lungi de a construi predictibil, de a îmbunătăţi ceea ce nu merge, de a transforma ţara asta în ce poate să reprezinte. Şi frustrarea pe care o simt la mulţi dintre românii şi româncele noastre din ţară şi din diasporă este că simt că ţara asta are potenţial şi că într-un fel jucăm sub liga noastră. Voi veţi descătuşa potenţialul acestei naţiuni. Mă bazez pe voi, sunt mândru să fiu cu voi şi sper că aceste prea multe cuvinte să vă fie un pic de îndemn, de încredere, de curaj”, a spus Geoană, în discursul susţinut în cadrul ceremoniei de deschidere a anului universitar.

Referindu-se la specificul universităţii, secretarul general adjunct al NATO a subliniat importanţa energiei, mai ales în actualul context geopolitic.

„Energia a fost şi va rămâne un factor esenţial al economiei, al societăţii şi competiţiei geopolitice, mai înverşunată decât oricând. Dependenţa de gazul rusesc a făcut Europa vulnerabilă şi şantajabilă. Această lecţie va trebui nu doar recunoscută, ci şi internalizată şi operaţionalizată la nivelul statelor NATO şi ale Uniunii Europene”, a afirmat Mircea Geoană.

Totodată, acesta a menţionat că prima sa meserie a fost de inginer.

„Am absolvit Politehnica din Bucureşti şi am cunoscut meseria de inginer la firul ierbii. Şapte ani înainte de Revoluţie, înainte să merg către diplomaţie şi apoi către politică, am lucrat pe şantierele patriei, (…) construind centrale electrice, am lucrat cu muncitori, cu maiştri, cu ingineri, cu constructori, cu utilaje, cu natura. Am învăţat ceea ce înseamnă munca grea, dar atât de frumoasă, de a construi ceva, de a face ceva, de a face ceva care să dăinuiască. Această experienţă m-a marcat şi mi-a format în mare parte caracterul. Am rămas fascinat de capacitate infinită a ingineriei de a modifica materialul, de a transforma imposibilul în posibil şi da, de a servi umanitatea. Acea experienţă este şi astăzi cu mine. Dar pentru mine a fi inginer de linia întâi, inginer adevărat, este o meserie nobilă, grea, dar altruistă, o formă de curaj tot mai rar întâlnită în vremurile noastre. De aceea, mă înclin cu respect în faţa voastră, a actualilor şi viitorilor ingineri adevăraţi şi a dascălilor care vă îndrumă şi vă formează caracterul şi vă transformă în liderii acestei ţări şi ai Europei democratice”, a mai spus Geoană.

Citește și Sondaj INSCOP la comanda News.ro: Mircea Geoană pe primul loc, ca independent, în intențiile de vot pentru prezidențiale, cu aproximativ 25%/ Este urmat de Marcel Ciolacu și George Simion