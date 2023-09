GALERIE FOTO Cum arată secția de Oncologie de la Spitalul Elias renovată într-un an de asociația „Dăruiește Viață”, cu 800.000 de euro din sponsorizări / Organizația acuză Guvernul că vrea să taie fondurile pe care ONG-urile le pot primi de la companii

Asociația „Dăruiește Viață” a inaugurat, marți, etajul 1 al Secției de Oncologie de la Spitalul Elias din București, după renovarea realizată în ultimul an, cu 800.000 de euro din sponsorizări, partenerul principal fiind Engie România.

Secția de oncologie adulți din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Elias este una dintre cele mai căutate secții de oncologie din țară, fiind și singura la nivelul capitalei care asigură linie de gardă 24/7 pentru pacienții cu cancer care ajung în urgență.

În prezent secția asigură servicii integrate, în regim de spitalizare de zi și spitalizare continuă (diagnostic, tratament, monitorizare) pentru toate tipurile de patologie oncologică. Și este și un centru pentru învățământul universitar și post-universitar. Aproximativ 1900 pacienți sunt tratați anual aici.

„Dăruiește Viață” a renovat în totalitate primul etaj al secției și l-a extins pentru a crea condiții de tratament și de lucru la standarde europene, pentru a crește calitatea vieții pacienților care sunt internați și care se tratează și pentru a le crea cadrelor medicale infrastructura necesară activității zilnice, dar și activităților de predare.

Proiectul face parte dintr-un parteneriat strategic între Asociație și Spitalul Elias pentru secția de oncologie adulți, după ce etajul al doilea al secției a fost renovat în totalitate în anul 2015.

„Într-o Românie în care vedem tot mai des că nu se poate, în special în ceea ce privește schimbarea sistemului medical în beneficiul pacienților și al cadrelor medicale, Dăruiește Viață îmbunătățește calitatea vieții pacienților oncologici și creează condiții la standarde atât pentru pacienți, cât și pentru corpul medical. Peste 1.900 de pacienți oncologici sunt tratați anual la SUU Elias, în regim de spitalizare de zi și spitalizare continuă – acum numărul acestora va putea crește. Acest lucru este posibil datorită donatorilor și sponsorilor care ne susțin. O parte din fondurile pentru acest proiect provin din folosirea declarației 177”, a declarat Carmen Uscatu, fondatoarea „Dăruiește Viață”.

„În fiecare an, în România, aproximativ 100.000 de adulți află că au cancer, asta, în condițiile în care investițiile din ultimii 30 de ani în oncologia românească au fost extrem de mici. Spitalul Universitar de Urgență Elias are una dintre cele mai căutate secții de oncologie, nu doar de pacienții din București, ci din toată țara, atât datorită calității echipei medicale, cât și datorită accesului la tratament integrat (diagnostic, tratament, chirurgie, radioterapie, paliație etc.). Astăzi vorbim de un proiect de renovare complet, a unei suprafețe de aprox. 330 mp (de la schimbarea instalațiilor până la finisaje), proiect care nu ar fi fost posibil fără implicarea partenerului principal și a societății civile, prin donații și sponsorizări. Dăruiește Viață continuă demersurile de a crea infrastructură spitalicească pentru a oferi șanse în plus și demnitate celor care trebuie să lupte cu un diagnostic oncologic”, a declarat la rândul său Oana Gheorghiu, fondatoare „Dăruiește Viață”.

Renovarea și extinderea primului etaj al secției de oncologie a însemnat crearea următoarelor facilități: 6 saloane cu 2 paturi și 1 salon cu 3 paturi (inclusiv grup sanitar propriu), 2 spații noi pentru spitalizarea de zi cu grup sanitar (pentru 12 scaune chimioterapie), 1 spațiu pentru camera de gardă (inclusiv grup sanitar propriu), 2 cabinete medicale și o sală de lucru pentru rezidenți și spații tehnice și administrative: oficiu alimentar, zonă evacuare deșeuri, ploscar, spații depozitare.

„Cu fiecare proiect de responsabilitate socială suntem mai aproape de misiunea noastră de a veni în sprijinul oamenilor, nu doar furnizându-le energie, ci și ajutându-i pe cei greu încercați de boală să aibă condiții mai bune de tratament. Ne bucurăm să putem continua seria proiectelor derulate alături de Dăruiește Viață și să fim creatori de bine pentru comunitate”, a precizat Nicolas Richard, CEO ENGIE Romania.

Un aspect important al proiectului, pe lângă creșterea capacității de tratare, a fost crearea de facilități pentru resursa umană a secției, atât personalul medical și auxiliar, cât și studenții la medicină, prezenți în număr foarte mare.

„Oncologia românească are nevoie, în primul rând de dezvoltarea acestei specialități prin creșterea numărului de medici oncologi la nivel național, dar și de îmbunătățirea infrastructurii dedicate pacientului oncologic. La Spitalul Elias dezvoltăm zilnic resursa umană din oncologie, iar împreună și cu organizații ale societății civile, în adevărate parteneriate în sprijinul bolnavului oncologic, construim și dezvoltăm și partea de infrastructură destinată oncologiei. Iată că astăzi, prin toți cei implicați în acest proiect, reușim să aducem o normalitate în condițiile de acordare a asistenței medicale pacienților oncologici”, a declarat prof. dr. Cornelia Nițipir, șef Secție Oncologie și șefa Disciplinei de Oncologie Medicală de la SUU Elias.

Colaborarea dintre „Dăruiește Viață” și Spitalul Universitar Elias cuprinde, pe lângă secția de oncologie, și Spitalul Modular 1 Elias, primul spital ATI construit de societatea civilă în pandemie, în doar 2 luni – o investiție de aproximativ 2,6 mil. euro care funcționează și astăzi ca secție – și o unitate modulară de triaj, realizată tot cu sprijinul ENGIE Romania – o investiție de aproximativ 100.000 euro.

Cum arată secția renovată: