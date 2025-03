Gabriela Ruse și Sorana Cîrstea, calificate în turul doi de la WTA Miami – Cîrstea, duel cu campioana en-titre

Gabriela Ruse și Sorana Cîrstea au reușit să acceadă în turul al doilea al turneului WTA 1000 de la Miami.

Locul 102 mondial și venită din calificări, Ruse a trecut de Polina Kudermetova, 27 de ani, sportivă care ocupă locul 56 WTA.

După un meci de o oră și 57 de minute, Gabriela a avut câștig de cauză în trei seturi, scor 6-1, 6-7(5), 6-2.

În turul al dolea, Ruse va da peste poloneza Magdalena Frech, locul 29 mondial şi cap de serie 29.

În aceeași fază a competiției s-a calificat și Sorana Cîrstea. Ocupantă a locului 101 în lume, Sorana a trecut de italianca Elisabetta Cocciaretto, 82 WTA.

A fost 6-3, 7-6(5) pentru Cîrstea la capătul unui meci care a durat o oră și 47 de minute.

Pentru Sorana va urma un duel aprig cu americanca Danielle Collins, cap de serie 14 și campioana en-titre de la Miami.

