Gabriela Firea, după ce Elena Lasconi a vorbit despre “comportamente de amante care știu că sunt înșelate”: „Mă aștept să se autosesizeze Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării / Mă întreb ce au simțit victimele violenței în cuplu sau abuzurilor”

Gabriela Firea reacționează după ce Elena Lasconi a vorbit despre “comportamente de amante care știu că sunt înșelate” și spune că așteaptă să se autosesizeze Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării: „Mă întreb ce au simțit victimele violenței în cuplu sau abuzurilor când au citit sau auzit o astfel de catalogare menită să redeschidă răni şi suferințe adânci”, a scris europarlamentara PSD marți seara, pe Facebook.

„Nici o femeie: soție, prietenă, logodnică, iubită, fie ea și “amantă”, nu ar trebui să fie stigmatizată, batjocorită, caricaturizată, mai ales de către alte femei! Ce așteptări putem avea de la bărbați, dacă femeile nu înțeleg situațiile nefericite în care se pot afla alte femei? Fie că este vorba despre abuzuri psihologice, sexuale, violență domestică sau de limbaj, drama victimelor – din orice “categorie” de femei ar face parte – nu ar trebui folosită în scop politic. Mai ales din partea unor femei, care ar trebui să fie solidare cu suferințele fizice sau emoționale”, spune Gabriela Firea.

„Este inacceptabilă comparația total nepotrivită şi ofensatoare făcută chiar de către o femeie, lider al unui partid politic, candidată la cea mai înaltă funcție în stat! Trebuie sancționată ca atare și mă aștept să se autosesizeze Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Aşa cum altă dată a putut să reacționeze chiar pentru mai puțin de atât! Sunt o susținătoare a femeilor în politică – firește, pe criterii de meritocrație – dar nu pot trece cu vederea afirmațiile grave din aceste zile. Persoanele publice sunt – sau ar trebui să fie – modele de comportament în societate. Mă întreb ce au simțit victimele violenței în cuplu sau abuzurilor când au citit sau auzit o astfel de catalogare menită să redeschidă răni şi suferințe adânci”, a mai spus europarlamentara PSD.

Reacția vine după ce Elena Lasconi a afirmat, într-un mesaj postat pe Facebook, la anunțul lansării unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Ciolacu:

”Hai cu curaj, cu onestitate și respect. Faceți din cuvintele astea fapte! Semnați moțiunea de cenzură a USR! Altfel, rămâneți ipocriți, mincinoși, cu comportament de amante care știu că sunt înșelate, care își mai iau și o smetie [=par, nuia] peste ceafă, dar care rămân în relație doar pentru că beneficiază de bani și alte privilegii”.

Lidera USR, Elena Lasconi, a afirmat marți, după ce a fost acuzată de ONG-ul Centrul FILIA de declarații “sexiste”, că toată viața a luptat împotriva violenței domestice.

“Stimate doamne, toată viața mea am luptat împotriva violenței domestice. Am făcut lucruri concrete, chiar am colaborat cu Filia și cu ONG-uri din toată țara. Am făcut campanii media la PROTV.

Am atras atenția românilor despre acest flagel. Am luat atitudine fermă împotriva IPS Teodosie tocmai pentru că încuraja astfel de comportamente.

Declarația mea nu are o conotație negativă. Dimpotrivă. Domnul Ciucă a pozat aseară în victimă spunând că iese de la guvernare. Adică sugera cumva că e într-o relație cu PSD pe care nu și-o dorește.

Am cunoscut o mulțime de femei care au ieșit din relații toxice cu CURAJ. Și le admir pentru asta, mă inspiră. Curajul lor m-a inspirat și m-a adus în punctul acesta.

Eu i-am sugerat domnului Ciucă să urmeze curajul acestor femei care chiar trăiesc o dramă.

Îmi pare rău dacă mesajul meu a fost interpretat altfel decât l-am explicat. În Programul de Țară avem capitol special dedicat victimelor violenței domestice și a traficului de persoane cu măsuri concrete care să le schimbe viața în bine. Îmi doresc să fim parteneri, pentru că numai împreună putem schimba mentalități.

Vă invit să discutăm despre asta și să schimbăm lucrurile în bine. Intenția mea e bună, iar faptele mele arată asta. Mulțumesc!”, a declarat ea, într-un răspuns la postarea Centrului FILIA.