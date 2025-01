Funeriu: Dacă am fi avut o clasă politică ok, eu aş fi rămas liniştit unde sunt acum, mi-aş fi trăit liniştit viaţa / Sub ce slogan va candida la Preşedinţie şi care va fi sigla sa

Daniel Funeriu, fost ministru al Educaţiei, care şi-a anunţat intenţia de a candida pentru funcţia supremă în stat, anunţă că va avea drept siglă electorală busola, iar unul dintre sloganurile sale va fi ”Cu faţa spre vest”. ”Dacă am fi avut o clasă politică ok, eu aş fi rămas liniştit unde sunt acum, mi-aş fi trăit liniştit viaţa”, spune Daniel Funeriu, transmite News.ro.

Daniel Funeriu, care şi-a anunţat intenţia de candida pentru Preşedinţia României povesteşte că i-a spus tatălui să, pe vremea când avea doar şase ani şi la el acasă se asculta Europa Liberă, că vrea să devină preşedinte pentru a-l înlocui pe Ceauşescu, despre care considera că distrugea ţara.

”Eu am avut o mare traumă în familie, când avem cinci ani a murit mama mea şi ţin minte că atunci familia mea evident că a fost distrusă, că a fost un accident de maşină. Tata avea 29 de ani şi, sub imperiul şocului emoţional, mi-a sus: «Dane, viaţa ta de copil s-a terminat!» Şi atunci a trebuit să iau viaţa în piept foarte… şi eu am luat viaţa în piept foarte devreme, foarte tânăr. De atunci am fost un tip super responsabil, dar mi-am trăit copilăria (…). Şi bunicul meu la care am trăit după ce a murit mama, am trăit la Săvârşin, era campion mondial la ascultat Europa Liberă. (…) Şi ţin minte, a fost un film şi apoi o finală în 77 a Cupei Campionilor Europeni (…) şi m-am uitat cu tata şi atunci i-am spus: «măi tată, Ceauşescu ne distruge ţara, comuniştii distrug». Şi atunci am spus: «tată, eu o să fac trei chestii: te duc la Las Vegas, că văzusem în film, te duc la o finală cu Liverpool şi într-o zi o să-l înlocuiesc pe Ceauşescu, o să fiu preşedinte»”, a afirmat Daniel Funeriu, marţi seară, în podcastul lui Lucian Mîndruţă.

El a povestit cum, copil fiind, a vorbit o dată în tren despre personaje promovate de Europa Liberă, iar şeful de tren a mers la bunicul lui care era CFR-ist, şi i-a cerut ”să nu mai spună pruncul” despre ce aude acasă.

Funeriu a fost întrebat şi pe ce se bazează pentru a-i convinge pe alegători să îl voteze. El compară România cu un adolescent care a crescut peste vară şi pe care cei mari văr să-l facă să reintre în hainele care i-au rămas mici.

”Mă bazez pe discernământul oamenilor, pe realitatea bilanţului meu, pe ceea ce sunt eu, cu bune, cu rele, şamd, pe planurile pe care le am, pe oamenii care vor veni lângă mine. Dacă voi fi ales ca preşedinte va exista un fir roşu şi firul roşu va fi următorul: România astăzi are un PIB de 400 de miliarde de euro anual, aproximativ. Toate sistemele României sunt gândite pentru o Românie de 150 de miliarde de euro PIB: transporturile, finanţele, finanţarea firmelor, totul e gândit pentru o Românie mică. Inclusiv mentalitatea politicienilor incapabili să se impună la Bruxelles, spre exemplu România pe care sper să o las după 10 ani de mandat trebuie să fie o Românie de o mie de miliarde de euro”, adaugă Funeriu.

El anunţă că va avea drept siglă electorală busola, iar unul dintre sloganurile sale va fi ”Cu faţa spre vest”.

”În programul meu prima frază este: în mandatul meu, statul nu o să te mai mintă”, a adăugat Funeriu.

Funeriu admite că a fost ”în viaţa publică un tip scorţos, ce am spus am făcut şi ce am făcut am spus”.

”Dacă am fi avut o clasă politică ok, eu aş fi rămas liniştit unde sunt acum, mi-aş fi trăit liniştit viaţa. Am încredere că pot să inspir încredere în statul român atât din partea partenerilor extern, cât mai ales din partea cetăţenilor”, adaugă Daniel Funeriu.