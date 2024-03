Fructele cu cele mai multe beneficii pentru sănătate / De ce avem nevoie de vitamina C / Efectele în prevenirea îmbătrânirii

Consumul de fructe și legume este o parte importantă a unei diete sănătoase. Orice alegere de fructe este una sănătoasă. Cu toate acestea, fiecare fruct are un profil nutrițional și beneficii unice. Iată câteva dintre fructele care trebuie să se regăsească obligatoriu în dietă, potrivit unor experți citați de USA Today:

Afinele: Aceste fructe de pădure conțin fibre pentru a vă menține sătul pentru mai mult timp. De asemenea, se numără printre fructele și legumele cu cel mai mare conținut de antioxidanți. Antioxidanții previn sau întârzie deteriorarea celulelor. Studiile arată că afinele au beneficii cognitive și cardiovasculare, precum și compuși care luptă împotriva cancerului.

Merele: Sunt bogate în antioxidanți, în special soiurile de culoare mai închisă, cum ar fi Red Delicious. Acestea au vitamina C și fibre, care se găsesc mai ales în coajă, și pectină, o fibră care acționează ca un prebiotic pentru a ajuta funcția colonului și digestia. Merele conțin, de asemenea, quercetină, un flavonoid cu proprietăți antioxidante care, potrivit studiilor, poate reduce riscul de boli cardiovasculare și protejează împotriva alergiilor, deoarece acționează ca un antihistaminic natural.

Portocale: Aceste citrice conțin aproximativ 92% din necesarul zilnic de vitamina C. Sunt o sursă bună de acid folic, vitamina B care este importantă în timpul sarcinii, dar care poate juca, de asemenea, un rol în prevenirea bolilor cardiovasculare, a infertilității, a accidentului vascular cerebral, a demenței, a cancerului de colon și a bolii Alzheimer.

Grapefruit: Este o sursă bună de vitamina C, pe care organismul o folosește pentru a forma vasele de sânge, cartilajele, mușchii și colagenul din oase. Vitamina C acționează, de asemenea, ca un antioxidant și ajută organismul să absoarbă și să stocheze fierul. Grapefruitul conține, de asemenea, vitamina A, care ajută la susținerea sănătății ochilor și a creșterii celulelor.

Căpșune: Sunt bogate în vitamina C, care ajută la susținerea sistemului imunitar. Ele conțin mangan, acid folic și potasiu.

Ananas: Conține vitaminele C, A, K, fosfor, zinc și calciu. Este bogat în mangan și conține bromelaină, un extract care se găsește în fructul și tulpina ananasului și care are proprietăți antiinflamatorii.

Papaya: Papaya conține vitaminele C, A, E, folat, fibre și un nivel ridicat de antioxidanți, inclusiv licopen.

Prune: Aceste fructe conțin antioxidanți precum antocianine și quercetina, care pot reduce riscul de boli de inimă. Sunt, de asemenea, bogate în fibre, care pot ajuta la reglarea tranzitului intestinal. Prunele au un conținut mai mic de zahăr și un indice glicemic scăzut, ceea ce le face ideale pentru oricine suferă de diabet, rezistență la insulină sau dereglare a glicemiei.

Kiwi: Conține cantități mari din vitaminele C, E și fibre. Veți obține, de asemenea, o enzimă numită actinidină, care ajută la digestie, și luteină și zeaxantină, doi antioxidanți de care beneficiază de sănătatea ochilor.

Așa cum se observă, majoritatea acestor fructe conține vitamina C, un nutrient esențial pentru sănătate, implicată în numeroase procese ale organismului.

De ce avem nevoie de Vitamina C

Vitamina C joacă un rol important într-o serie de funcții ale organismului uman cum ar fi producerea de colagen, L-carnitina și a unor neurotransmițători. Aceasta ajută la metabolizarea proteinelor, iar activitatea sa antioxidantă reduce riscul apariției anumitor afecțiuni, potrivit specialiștilor MedLife.

Colagenul, la producerea căruia contribuie vitamina C, este componenta principală a țesutului conjunctiv și cea mai abundentă proteină din organismul mamiferelor. Este o componentă importantă pentru țesuturile fibroase cum ar fi: piele, tendoane, cartilaje, oase, ligamente, cornee etc.

Putem spune că organismul nostru are nevoie de vitamina C la fel de mult ca de apă sau aer.

Beneficiile vitaminei C

Este un antioxidant puternic și împiedică acțiunea radicalilor liberi;

Ajuta la îmbunătățirea sănătății cardiovasculare, poate dilata vasele de sânge, ceea ce ar putea ajuta la protejarea împotriva bolilor de inimă și a hipertensiunii sau hipotensiunii arteriale;

Poate reduce nivelul de colesterol – acesta este mai scăzut la persoanele care au un nivel optim de vitamina C în organism;

Stimulează producția de colagen;

În cazul anemiei îmbunătățește absorbția fierului în organism;

Este un antibacterian puternic, vitamina C este element esențial în fortificarea sistemului imunitar;

Stimulează producția de anticorpi;

Combate oboseala – efectele vitaminei C apar foarte repede datorită proprietății sale solubile, acidul ascorbic se dizolvă rapid în sânge și trece imediat și în organism;

Reglează nivelul glicemiei și al colesterolului;

Ajută la detoxifierea organismului – vitamina C ajută ficatul să secrete o enzimă care curăță sângele de toxine;

Vitamina C încetinește procesul natural de îmbătrânire și chiar poate face îmbătrânirea reversibilă prin încetinirea biochimică a funcției globulelor albe ale persoanelor vârstnice;

Ajută la buna funcționare a organelor interne;

Contribuie la vindecarea rănilor și la o mai bună cicatrizare a acestora;

De câtă vitamina C are nevoie organismul

Nu există o doza maximă pentru organism. În general, aceasta nu are potențial toxic, nici de acumulare deoarece vitamina C este solubilă în apă. Surplusul este întotdeauna eliminat prin urină. Însă efectele vitaminei C sunt dependente de doză. Cu cât aceasta este mai mare, cu atât efectele sunt mai vizibile.

Singura atenționare este pentru persoanele care suferă de afecțiuni gastrice sau ulcer – acestea trebuie să consulte medicul pentru doza necesară și recomandări.

Dacă se depășește doza de 1000 mg/zi poate apărea diareea sau disconfortul gastrointestinal. O doză ridicată de vitamina C poate favoriza și apariția pietrelor la rinichi.

Este important de știut că doza zilnică recomandată diferă în funcție de vârstă și sex. Bărbații trebuie să își asigure o doză mai mare în general, de 90 mg zilnic, în timp ce femeile, 75 mg. Femeile însărcinate au nevoie de o doză mai mare, doza recomandată este de 85 mg, iar pentru femeile care alăptează, 120 mg.

Datorită efectului sau puternic antioxidant, fumătorii pot creste doza cu 35 de mg pe zi.

Pentru copii, vitamina C este indispensabilă, deoarece este implicata în procesul natural de creștere și dezvoltare. În cazul lor, doza variază în funcție de vârstă și este între 25 mg pentru copii mai mici și poate merge până la 75 mg pentru adolescenți.

Diagnosticarea carenței de vitamina C

Diagnosticarea deficitului de vitamina C are loc în urma anamnezei, examinării clinice a pacientului și a anumitor investigații (determinarea acidului ascorbic, hemoleucogramă, biochimia sau radiografia osoasă).

Simptomele deficientei de Vitamina C

Lipsa vitaminei C afectează în primul rand secreția de colagen, o proteină esențială, pe care o găsim în majoritatea țesuturilor. Pe lângă aceasta, cea mai gravă afecțiune cauzată de lipsa vitaminei C este scorbutul, o boală care este rar întâlnită în vremurile noastre.

Simptomele care pot anunța o deficiență a vitaminei C sunt: