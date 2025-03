Pilotul italian Francesco Bagnaia (Ducati) a câștigat Marele Premiu al Americilor la MotoGP, clasa regină a Campionatului Mondial de motociclism viteză, desfășurat duminică pe circuitul de la Austin (Texas), transmite Agerpres.

Bagnaia l-a devansat cu 2 sec 089/1000 pe spaniolul Alex Marquez (Ducati-Gresini) și cu 3 sec 594/1000 pe italianul Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), ocupanții locurilor 2, respectiv 3.

Sextuplul campion mondial Marc Marquez (Ducati) câștigătorul primelor cinci curse ale sezonului (două Grand Prix-uri și trei curse de sprint) a abandonat cu șapte tururi înainte de final.

Plecat din pole position, Marc Marquez era lider autoritar la jumătatea cursei, cu un avans de două secunde față de primul său urmăritor, Francisco Bagnaia, în momentul în care a căzut. El a putut reporni, însă a fost nevoit în final să renunțe, din cauza avariilor prea mari suferite de motocicleta sa.

În urma acestui abandon, Marc Marquez a fost depășit cu un punct în clasamentul general al Campionatului Mondial de MotoGP de fratele său mai mic, Alex Marquez.

Campionul mondial en titre din MotoGP, spaniolul Jorge Marin (Aprilia), care a ratat primele două etape ale sezonului, nu a luat startul nici la cursa din Statele Unite, nefiind încă refăcut după o accidentare suferită în intersezon, dar a fost prezent la standul echipei sale.

Următoarea etapă din calendarul Campionatului Mondial de MotoGP, ediția 2025, se va desfășura în Qatar, între 11 și 13 aprilie.

Francesco Bagnaia hailed a “fantastic” win in an eventful Grand Prix of the Americas to end crash-victim Marc Marquez‘s perfect start to the #MotoGP season!https://t.co/NoP44IgCtt

— News18 Sports (@News18Sports) March 31, 2025