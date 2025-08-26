Fotogalerie: Arbori uscați și spații verzi degradate în Sectorul 2 – transmit cititori ai G4Media / Răspunsul Direcției de Utilități Publice și Mediu (fostă ADP)

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Locuitori ai Sectorului 2 au reclamat și probat cu fotografii că pomii plantați anul trecut se usucă pe rând, iar străzile își pierd spațiile verzi recent amenajate. În multe zone din Sectorul 2 nu s-au mai văzut echipe de udare de luni de zile, au transmis cititori către G4Media, indicând arterele Foișorul de Foc, Iancului, Dacia, Calea Moșilor, iar arborii tineri, cu rădăcini scurte, sunt cei mai afectați de lipsa întreținerii. De altfel, în imagini se observă pământul uscat.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pe lângă arbori uscați, multe alveole sunt blocate de buturugi rămase nescoase. Specialiștii atrag atenția că, după îndepărtarea rădăcinii, solul are nevoie de câteva luni pentru a putea fi replantat. În lipsa acestor lucrări, campania de plantare de toamnă devine incertă.

Primăria promite că în perioada 2025–2026 vor fi plantați peste 40.000 de arbori în cadrul proiectului „Sectorul 2 – un sector verde”. Într-un răspuns trimis de Direcția de Utilități Publice și Mediu (fosta ADP Sector 2), până acum, în primăvara acestui an, în aprilie–mai 2025, au fost plantați peste 600 de copaci pe străzi precum Str. Agricultori, Str. Frunzei, Bd. Pache Protopopescu, Parc Tei, Parc Florilor, Sos. Mihai Bravu, Parc Morarilor.

Legat situația copacilor uscați, Primăria Sectorului 2 spune că realizează irigarea, dar și că stresul termic și șantierele de termoficare au afectat vegetația. „Situația va fi reverificată și arborii pierduți vor fi înlocuiți în toamnă”, au transmis reprezentanții instituției.

Primăria a transmis ulterior pe 22 și 25 august 2025, imagini către G4Media că a intervenit și au fost efectuate operațiuni de udare pe străzile Mihai Eminescu, Badea Cârțan, Mecet și Ronda, precum și în zonele Iancului și Foișor de Foc. De asemenea, locuitorii au confirmat că au văzut echipe de teren și spun că, din spirit civic, vor urmări dacă acestea le întrețin în lunile care vin.

Imagini transmise de locuitori ai Sectorului 2

Operațiunile de udare transmise de ADP Sector 2