FOTO Proiect gândit pentru imigranți: Cum îi ajută Co-LIZA, premiată la Anuala de Arhitectură București 2023, pe organizatorii de ateliere, expoziții, workshop-uri sau party-uri

Co-LIZA 2.0, o invenție care ajută la transport și organizare în cadrul mai multor tipuri de evenimente a câștigat Premiul secțiunii „Arhitectura amenajărilor interioare / design de obiect” la Anuala de Arhitectură București, ediția 2023.

Proiectul aparține arhitecților George Marinescu și Maria Daria Oancea, în cadrul biroului de arhitectură Atelier Ad Hoc. Conform anuala.ro, co-LIZA ”este o lucrare realizată în cadrul unui proiect pilot inițiat pentru a crea un prim contact cu o minoritate subreprezentată din București – migranți/imigranți/refugiați din țările Orientului Mijlociu – prin procese de creație artistică facilitate de șase artiști multidisciplinari în perioada august-noiembrie 2022”.

În această categorie au mai fost nominalizate proiectele: Weave Screen (arh. Stefan Pavaluta), B.E.N. cuibul modular pentru păsări (arh. Iarina Tavă, arh. int. Ana Porim), Kukeri Colectie (arh. Eliza Yokina).

Alte date despre echipa care a participat la co-LIZA 2.0:

Proiectare de detaliu și producție: Andrei Savonea

Proiect: “We Are Here To Stay“

Coordonatori proiect: Adelina Luft (curatoare independentă) și MNȚRplusC (Ilina Schileru)

Coordonator Comunitate: Rashiqa Omar

Parteneri: Muzeul Țăranului Român, Asociația Activ Random și Viața în Mov.

Proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Credit fotografii: Atelier Ad Hoc

Autorii au gândit proiectul sub forma unui echipament mobil, adaptabil în multe situații și care contribuie la desfășurarea mai facilă a diverselor activități colective: ateliere, mese comunitare, petreceri, joacă sau plimbări, incluzând depozitarea obiectelor necesare acestora.