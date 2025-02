FOTO Ploieștiul îngropat în gunoaie / Se împlinește o săptămână de când nu mai sunt ridicate deșeurile menajere

Marți se împlinește o săptămână de la izbucnirea crizei gunoiului la Ploiești. De atunci nu au mai fost ridicate deșeurile menajere de la populație, iar în multe zone din oraș s-au strâns deja grămezi de gunoaie, scrie Obervatorul Prahovean.

Orașul are în acte două societăți care se ocupă de ridicarea deșeurilor, însă Bin Go Solutions SRL, operatorul ADI Deșeuri nu mai poate ridica gunoiul după interdicțiile primite de la Primăria Ploiești, iar Asocierea Brantner Servicii Ecologicie SRL cu Roeco, operatorul prezentat de primarul Polițeanu, nu are autorizațșie de funcționare de la mediu și nici unde depozita deșeurile.

În acest context, ploieștenii de la case au rămas cu tomberoanele pline în fața proprietăților, iar cei de la bloc s-au trezit cu munți de gunoaie pe platforme.

Vinerea trecută, primarul Mihai Polițeanu a cerut Prefecturii Prahova declararea stării de alertă sanitară, însă pentru această procedură, susține instituția, este nevoie de îndeplinirea unei proceduri de durată.