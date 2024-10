FOTO Nouă arteră de circulație construită de la zero în Sectorul 6, cu infrastructură rutieră, velo, pietonală și spații verzi/ Drumul Valea Largă, dat în circulație

Drumul Valea Largă, construit de la zero și utilat cu infrastructură de transport rutier și alternativ, incluzând piste de biciclete, trotuare și spații verzi, a fost deschis sâmbătă, 26 octombrie, în Sectorul 6. Noua șosea care leagă Bd. Timișoara de Prelungirea Ghencea are o lungime de 1,5 km și a fost realizată într-un timp scurt, de mai puțin de un an, cu demersurile începute în 2021.

Noua arteră are toate caracteristicile unui bulevard, are o lățime de 34 de metri și a fost gândită, potrivit oficialilor locali, atât pentru fluidizarea traficului, cât și pentru acces pietonal, având spații verzi, bănci, și aproximativ 1.000 de copaci plantați de-a lungul traseului.

Toate cele trei componente de infrastructură rutieră, velo și pietonală sunt separate între ele de scuaruri cu spații verzi. Noul bulevard, după cum îl descrie Primăria Sectorului 6, are utilități edilitare (apă, canalizare, electricitate, iluminat public și internet), și va contribui la fluidizarea traficului în vestul Bucureștiului, degrevând arterele Valea Oltului, Prelungirea Ghencea și Drumul Taberei.

Proiectul, finanțat în mare parte prin programul guvernamental Anghel Saligny, a transformat o veche uliță de pământ într-o șosea cu două benzi pe sens, trotuare și piste unidirecționale pentru biciclete de 2 m de-o parte și de alta a drumului. Pe asfalt au fost marcate și semne grafice de transport în comun, ceea ce însemnă că va fi prevăzută o rută de autobuze.

Drumul Valea Largă se află aproape de granița Sectorului 6 cu Ilfovul, iar de-o parte și de alta a drumului sunt blocurile ANL din Cartierul „Constantin Brâncuri”, ansambluri noi de locuințe, dar și de fostele „Sere Militari” – un spațiu verde de 10 ha neamenajat, dar pentru care comunitatea locală Inițiativa Prelungirea Ghencea îl solicită de ani buni să fie redat Bucureștiului. Primarul general Nicușor Dan a anunțat recent că îl cere Guvernului, respectiv Administrației Domeniilor Statului, ca să-l transfere în proprietatea publică a Bucureștiului și să-l amenajeze.

Demersurile pentru amenajarea drumului Valea Largă au fost începute în primăvara lui 2021, iar în septembrie 2023 a fost semnat contractul pentru execuția lucrărilor. Timp de doi ani a durat partea obținerea avizelor, a autorizațiilor, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic etc.

A mai rămas o singură lucrare de făcut, conform Primăriei Sectorului 6: relocarea rețelelor de energie termică dinspre Bd. Timișoara. Va începe la primăvară, după ce Termoenergetica va opri furnizarea agentului termic. Până atunci, doar în acea zonă, la intersecția cu Bd. Timișoara, circulația se face pe o singură bandă pe fiecare sens.

Construcția a necesitat exproprieri în valoare de 34 de milioane de lei, iar costurile totale ale lucrărilor s-au ridicat la 23,7 milioane de lei.

Evenimentul de inaugurare a avut loc în prezența primarului Sectorului 6 Ciprian Ciucu și a președintelui Senatului, Nicolae Ciucă, candidat PNL la alegerile prezidențiale.

„Acesta este primul bulevard construit de la zero în ultimii 35 de ani în București. Este o lucrare importantă pentru Sectorul 6 și pentru întreaga capitală. Proiectul a beneficiat de finanțare guvernamentală, iar lucrările au fost finalizate înainte de termen”, a declarat primarul Ciprian Ciucu.

Drumul Valea Largă este compus din:

• 4 benzi auto (două pe sens) de câte 3,5 metri fiecare (total parte carosabilă: 14 metri);

• Pe mijloc, între cele două sensuri de circulație, este un spațiu verde cu lățimea de 4,4 metri;

• Două piste de biciclete pe ambele părți ale drumului, cu lățimea de 2 metri fiecare;

• Alt spațiu verde cu lățimea de 1,3 metri delimitează pistele de biciclete de partea carosabilă;

• O a treia zonă de spațiu verde, cu lățimea de 1,2 metri, delimitează pistele pentru biciclete de trotuare;

• 2 trotuare de 3,1 metri fiecare, amplasate de o parte și de alta a arterei;

• stații pentru transportul în comun;

• sistem de iluminat și canale pentru preluarea apelor pluviale;

• semaforizarea intersecției cu Bd. Timișoara.