FOTO Gimnasta Ana Maria Bărbosu a primit medalia de bronz de la concursul de la sol, de la Jocurile Olimpice / „O să iau o pauză, iar după aceea o să pot să iau o decizie corectă în privinţa carierei mele”

UPDATE: Ana Maria Bărbosu a declarat, vineri, după ce a primit medalia de bronz pentru exerciţiul la sol de la Jocurile Olimpice, că este foarte bucuroasă, dar totodată se gândeşte şi la Jordan Chiles şi Sabrina Voinea şi speră că va exista “o concluzie fericită” şi pentru acestea, transmite News.ro.

“Aşteptarea a fost la JO nu să iau medalie, ci să-mi fac exerciţiul cât de bine pot. În urma exerciţiului meu curat de la sol a venit şi medalia. Împreună cu familia şi prietenii, antrenorii şi federaţia am reuşit să trec peste încercările mai grele. Este un lucru care nne întristează să vedem că la nivel înalt au existat astfel de probleme. Noi ca sportive nu am greşit cu absolut nimic. Am fi aşteptat ca şi arbitrele şi staful de la competiţie să îşi facă la fel treaba”, a spus sportiva.

“Le transmit fetelor care vor să facă gimnastică să aibă încredere că dacă îşi doresc ceva o să se îndeplinească dacă se ţin de treabă şi îşi asumă munca grea. Sunt foarte bucuroasă şi recunoscătoare pentru tot ce mi se întâmplă. Eu mă bucur pentru această medalie că am primit-o, sper să existe o concluzie fericită şi pentru fete. Eu le transmit gândurile mele pozitive. Mă gândesc şi la ele chiar dacă astăzi eu am primit medalia de bronz”, a adăugat ea.

Bărbosu a precizat că va avea o perioadă de pauză, după care va lua o decizie cu privire la continuarea carierei sale: “O să iau o pauză, iar după aceea o să pot să iau o decizie corectă în privinţa carierei mele”.

Prezentă la evenimentul de decernare a medaliei de bronz, mama Anei Bărbosu, Pompilia Bărbosu, a avut un mesaj manifest către adulţi, cerându-le să “înceteze toate defăimările”.

“Dragi adulţi, vă rog ca mamă să încetaţi toate defăimările. Eu sunt cadru didactic. În mediul şcolar se aplică legea anti-bullying şi cyberbullying. Se fac foarte multe şedinţe de prelucrare. Noi lucrăm cu părinţii, cu adulţii. Să ne protejăm copiii. Romnia are din ce în ce mai puţini copii. Are copii frumoşi şi valoroşi. Ei sunt şansa noastră ca noi, adulţii, să trăim mai bine în această ţară. Îi rog pe toţi fanii să înceteze şi doar să se bucure. Avem o echipă frumoasă, alcătuită din fete superbe, care merită toată susţinerea noastră. Succesul Anei este vârful unui aisberg. Trebuie toţi să ne susţinem copiii. Nu putem avea reuşite dacă nu suntem uniţi. Încetaţi, vă rog frumos şi haideţi să învăţăm să ne bucurăm. Să-i preţuim şi dacă au medalie şi dacă nu au medalie”, a spus ea.

Știrea inițială: Gimnasta Ana Maria Bărbosu va intra în posesia medaliei de bronz de la Jocurile Olimpice în cadrul unei ceremonii care va avea loc, vineri, la ora 15.30, la Casa Olimpică din Bucureşti, transmite News.ro.

Medalia îi va fi înmânată sportivei de Octavian Morariu, membru al Comitetului Internaţional Olimpic pentru România, şi de Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, în cadrul evenimentului care va avea loc pe esplanada Casei Olimpice din Bucureşti.

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a anunţat că a primit luni, la Paris, medalia de bronz cuvenită gimnastei Ana Maria Bărbosu, medalie atribuită României prin decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv. Aceasta a fost înmânată reprezentantului COSR de către Comitetul de Organizare, cu acordul Comitetului Internaţional Olimpic.

Medalia care a intrat în posesia COSR nu este fizic aceeaşi medalie pe care a primit-o Jordan Chiles la festivitatea de premiere după finala olimpică de la sol.

Federaţia Română de Gimnastică a anunţat luni seară că TAS a respins solicitarea formulată de Federaţia de Gimnastică a Statelor Unite, Jordan Chiles, şi Comitetul Olimpic al Statelor Unite de a redeschide cazul concursului de la sol, de la Jocurile Olimpice. Oficialii USA Gymnastics au confirmat, luni, că Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) nu va reveni asupra deciziei prin care îi cere gimnastei Jordan Chiles să returneze medalia de bronz care i-a fost acordată la exerciţiul de la sol la Jocurile Olimpice de la Paris, dar promit că vor continua eforturile pentru ca sportiva americană să păstreze medalia care ar trebui să-i revină Anei Bărbosu.

TAS a anulat contestaţia pentru exerciţul la sol depusă de antrenoarea lui Chiles, care i-a adus sportivei în concurs medalia de bronz, spunând că a venit cu 4 secunde mai târziu de limita de timp, de un minut, pentru un astfel de demers. USA Gymnastics a prezentat dovezi suplimentare la TAS duminică, după ce organismul internaţional cu sediul la Lausanne decisese în favoarea unui apel al româncei Ana Bărbosu, care va urca astfel pe locul al treilea în concurs.

USA Gymnastics a contestat decizia TAS, spunând duminică într-un comunicat că federaţia a prezentat dovezi video la TAS ce au arată că antrenoarea echipei SUA, Cecile Landi, a făcut primul apel cu 13 secunde înainte de termenul-limită.

Disputa cu privire la detalii atât de mărunte stabileşte ceea ce ar putea fi o bătălie juridică de luni sau ani de zile cu privire la rezultatul la această probă de gimnastică, notează Associated Press. Apelul americanilor ar putea ajunge la cea mai înaltă instanţă din Elveţia, Tribunalul Federal Elveţian, sau la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Federaţia Internaţională de Gimnastică (FIG) a declarat sâmbătă seara că va respecta decizia instanţei şi recunoaşte locul al treilea ocupat de Ana Bărbosu. Comitetul Internaţional Olimpic, la rândul său, a confirmat duminică hotărârea, anunţând că redistribuie medalia.

TAS a decis sâmbătă că cererea lui Landi de a adăuga 0,1 la scorul lui Chiles a ieşit din intervalul de un minut. Comitetul ad hoc al TAS a scris că cererea lui Landi a venit la 1 minut şi 4 secunde după ce scorul iniţial al lui Chiles a fost afişat.

CIO a declarat că va lua legătura cu USOPC în ceea ce priveşte returnarea medaliei de bronz de către Chiles şi va lucra cu Comitetul Olimpic Român pentru a discuta despre o ceremonie de înmânare a medaliei pentru Bărbosu.

Rebeca Andrade din Brazilia a câştigat aurul, iar Simone Biles din SUA a fost medaliată cu argint.