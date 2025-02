FOTO Gafă la tv la testele F1 din Bahrain: Lewis Hamilton, prezentat drept pilot Mercedes

Unii dintre cei implicați în lumea Formulei 1 asociază în continuare numele lui Lewis Hamilton de cel al echipei Mercedes. Cu toate că a trecut la Ferrari, pe grafica tv din prima zi a testelor de la Bahrain a apărut la un moment dat în dreptul numelui pilotului britanic echipa Mercedes.

Hamilton a pilotat în prima parte a zilei de miercuri de la Bahrain, multiplul campion mondial reușind al cincilea timp.

Pe transmisia tv în direct de pe F1TV și Sky Sport a apărut la un moment dat numele lui Lewis Hamilton, iar în dreptul echipei era scris Mercedes.

Comentatorii tv nu au făcut vreo remarcă greșită la adresa echipei pentru care concurează Lewis, dar captura de ecran cu eroarea a fost distribuită la scară largă pe rețelele sociale, transmite express.co.uk.

Mandatul lui Lewis la Mercedes s-a încheiat la finalul lui 2024, după 12 sezoane în care britanicul a cucerit șase titluri la piloți.

Miercuri, Hamilton a parcurs 40 de tururi pe circuitul de la Sakhir în monopostul SF-25 al Scuderiei.

Lewis Hamilton, în monopostul celor de la Ferrari

