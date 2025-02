Tânărul Kimi Antonelli (Mercedes), cel mai rapid în sesiunea de dimineață a primei zile de teste F1 din Bahrain

Kimi Antonelli (Mercedes) a stabilit cel mai bun timp al sesiunii de dimineață contând pentru prima zi de teste din Bahrain. Înlocuitor al lui Lewis Hamilton la echipa condusă de Toto Wolff, pilotul italian a fost urmat de Liam Lawson (RedBull) și de Alexander Albon (Williams).

Lewis Hamilton a terminat sesiunea de dimineață pe locul 5.

Antonelli a folosit 13 seturi de pneuri, Lawson 11, Albon 14, Tsunoda 15, iar Hamilton 12.

Trebuie menționat că în general prima zi este dedicată parcurgerii a cât mai multe ture, pentru a aduna tot felul de informații importante.

În prima zi monoposturile arată diferit, ele fiind pline cu tot felul de senzori pentru a studia mai bine anumite părți importante: cum ar fi fluxul de aer care trece peste caroseria monoposturilor.

Monopostul Ferrari al lui Lewis Hamilton, plin de senzori pe durata primei zile de teste din Bahrain

F1 2025 is go! 🟢 @lewishamilton kicks off our pre-season testing pic.twitter.com/4o4hQ12aPb

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 26, 2025