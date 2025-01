Fostul primar al unei comune din Prahova, angajat administrator public după ce a pierdut un proces cu ANI / A fost acuzat că a semnat deconturi către firmele fiului şi mamei sale

Fostul primar al comunei Târgşoru Vechi, Nicolae Drăgan, care a pierdut un proces cu Agenţia Naţională de Integritate după ce s-a aflat în conflict de interese administrativ, întrucât a semnat deconturi către firmele fiului şi mamei sale, a fost numit administrator public al comunei, USR atacând această decizie, transmite Agerpres.

„Colegii noştri de la USR Târgşoru Vechi au atacat decizia de numire a fostului primar Nicolae Drăgan în funcţia de administrator public. Noul primar al comunei Târgşoru Vechi, Petre Eugen, l-a numit în funcţia de administrator public pe Drăgan în chiar prima zi de mandat. Drăgan a fost găsit în conflict de interese, după ce inspectorii ANI au constatat că edilul a semnat deconturi către firmele fiului şi mamei sale. Practic, Nicolae Drăgan îndeplineşte în continuare atribuţii de primar, deşi a fost declarat în stare de conflict de interese pe perioada în care a exercitat această funcţie şi nu mai poate deţine o funcţie eligibilă pentru o perioada de 3 ani”, se arată într-o informare postată, luni, pe pagina de Facebook a USR Prahova.

Conform sursei citate, fostul primar are un salariu de 14.000 lei brut lunar, „deşi primarul se plânge în şedinţele de Consiliu Local că nu sunt bani pentru canalizare sau alte investiţii necesare”.

„Aşa că USR Târgşoru Vechi continuă şi pe cale legală lupta cu o administraţie dovedită a fi coruptă. În timp ce alţi ‘politicieni’ din comună au trecut în barca primarului imediat cum au câştigat un loc de consilier local, colegii au atacat la Primărie, Prefectură şi Agenţia Naţională de Integritate numirea lui Drăgan. Avem încrederea că instituţiile statului îşi vor menţine decizia privind incompatibilitatea, astfel încât Drăgan să plece definitiv din primăria pe care a ‘căpuşat-o’ timp de peste 16 ani”, arată sursa citată.

Actualul edil, Eugen Petre, a declarat, pentru Agerpres, că înainte de a-l numi pe fostul primar în această funcţie s-a consultat cu juristul instituţiei.

„Este (administrator public – n.r.), da. Eu am văzut adresa de la USR. Problema e că am consultat şi eu un jurist al nostru şi mi-a spus clar că nu are voie să îndeplinească funcţii eligibile, ceea ce înseamnă primar, consilier, viceprimar. Asta nu este o funcţie eligibilă, este o funcţie numită. Adică eu l-am numit administrator public. Eu o să le dau un răspuns şi lor, ca să fie ok, că de-aia am studiat şi eu un jurist, că mă gândeam că intru la abuz în serviciu şi vă daţi seama că nu îmi convine. (…) Deocamdată, mi-au făcut o plângere prealabilă. (…) Nu cred că e ilegală (numirea – n.r.), pentru că am consultat şi eu nişte specialişti în domeniu. Eu nu mă pricep la aşa ceva, nu sunt jurist. (…) Eu cu el am avut o colaborare foarte bună şi mai am nevoie de sfaturi de la un om care cunoaşte anumite lucruri, pentru că nici eu nu le ştiu pe toate, cum nimeni nu le ştie pe toate”, a afirmat Eugen Petre.

Nicolae Drăgan s-a aflat în conflict de interese administrativ, întrucât, potrivit ANI, în perioada exercitării mandatului de primar 2016 – 2020, a semnat cu menţiunea „bun de plată” facturi emise de societatea în cadrul căreia fiul său deţine calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator, precum şi de societatea în cadrul căreia mama acestuia a deţinut calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator.

„De asemenea, în baza Hotărârii CL din data de 28 mai 2019, Primăria comunei Târgşoru Vechi (reprezentată prin Drăgan Nicolae – primar, în calitate de vânzător) a încheiat la data de 19 septembrie 2019 un contract de vânzare – cumpărare cu societatea comercială în cadrul căreia fiica acestuia deţine calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator. Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 05.07.2019) şi art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G 57/2019 (în vigoare începând cu data de 05.07.2019)”, arată ANI.

Drăgan a contestat raportul ANI, însă a pierdut acest proces.

La alegerile locale din iunie, Nicolae Drăgan şi-a depus candidatura pentru un nou mandat, instanţa respingând-o însă definitiv, după ce PNL Prahova a contestat hotărârea emisă de Biroul Electoral de Circumscripţie Târgşoru Vechi privind admiterea propunerii PSD de candidatură pentru funcţia de primar al comunei a lui Nicolae Drăgan.