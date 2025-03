Fostul președinte al Filipinelor, Rodrigo Duterte, a fost arestat pe aeroportul din Manila / CPI estimează până la 30.000 de crime comise în războiul contra drogurilor

Fostul președinte al Filipinelor, Rodrigo Duterte, a fost arestat marți pe aeroportul din Manila în baza unui mandat emis de Curtea Penală Internațională (CPI), care îl suspectează de crime împotriva umanității pentru războiul său împotriva drogurilor, potrivit France Presse.

Organizațiile pentru apărarea drepturilor omului estimează că zeci de mii de bărbați, majoritatea săraci, au fost uciși de poliție și de grupuri de vigilență, adesea fără nicio dovadă că ar fi avut legătură cu drogurile.

CPI a deschis o anchetă cu privire la această campanie lansată în 2016, despre care consideră că ar putea constitui o crimă împotriva umanității.

„În această dimineață devreme, Interpol Manila a primit copia oficială a unui mandat de arestare emis de CPI”, a anunțat președinția într-un comunicat. „El este în prezent în detenție”. „Fostul președinte și grupul său sunt în stare bună de sănătate și sunt examinați de medici”.

Într-un videoclip postat pe contul de Instagram al fiicei sale mai mici, Veronica, Duterte a cerut să afle motivele arestării sale.

„Care este legea (în temeiul căreia am fost arestat) și ce infracțiune am comis? Dovediți-mi acum temeiul legal pentru prezența mea aici”, declară el în videoclip. „Am fost adus aici nu de bunăvoie, ci de o forță exterioară […] trebuie să răspundeți acum pentru privarea mea de libertate”.

Deși nu a fost specificată nicio locație în videoclip, o fotografie publicată de partidul său politic indică faptul că acesta este reținut la baza aeriană Villamor, situată în apropierea aeroportului din Manila.

În vârstă de 79 de ani, fostul lider (2016-2022) se întorcea dintr-o scurtă călătorie la Hong Kong și tocmai aterizase pe aeroportul internațional când a fost arestat.

Vorbind duminică în fața a mii de lucrători filipinezi din Hong Kong, Rodrigo Duterte a condamnat ancheta, numindu-i pe anchetatorii CPI „fii de cățea”, recunoscând în același timp că ar „accepta” dacă ar fi arestat.

Filipine s-a retras din CPI în 2019, la ordinul acesteia, însă instanța cu sediul la Haga, a declarat că își va păstra jurisdicția asupra crimelor care au avut loc înainte de retragerea țării, precum și asupra crimelor comise în orașul Davao când Duterte era primar acolo, înainte de a deveni președinte.

Peste 6 000 de persoane au fost ucise în operațiuni antidrog sub președinția lui Duterte, potrivit cifrelor oficiale publicate de Filipine. Procurorii CPI plasează însă numărul morților între 12 000 și 30 000.

Fostul președinte rămâne extrem de popular în Filipine, unde mulți au sprijinit soluțiile sale rapide de combatere a criminalității. El rămâne o forță politică puternică și este în competiție pentru a-și recâștiga postul de primar la alegerile intermediare din mai, amintește France Presse.

Fostul consilier juridic prezidențial Salvador Panelo a calificat arestarea lui Rodrigo Duterte drept „ilegală”.

„Poliția națională filipineză nu i-a permis unuia dintre avocații săi să se întâlnească cu el la aeroport și să pună la îndoială temeiul juridic al arestării (sale)”, a susținut acesta, adăugând că nu a fost furnizată nicio copie pe hârtie a mandatului de arestare al CPI.

Un grup de sprijin pentru mamele celor uciși în timpul represiunii antidrog a lui Duterte a descris arestarea drept o „evoluție foarte pozitivă”.

„Mamele ai căror soți și copii au fost uciși din cauza războiului împotriva drogurilor sunt foarte fericite, pentru că așteaptă acest lucru de foarte mult timp”, a declarat pentru AFP Rubilyn Litao, coordonator al Rise Up for Life and for Rights.

Human Rights Watch a făcut apel la guvernul președintelui Ferdinand Marcos să îl „predea (pe Duterte) cu promptitudine CPI”, afirmând că arestarea este un „pas crucial în tragerea la răspundere a Filipinelor”.

Duterte, care s-a autointitulat ucigaș, și-a instruit ofițerii de poliție să împuște mortal presupușii traficanți de droguri dacă viața lor este în pericol. El a insistat că represiunea a salvat familii și a împiedicat transformarea Filipinelor într-un „stat narco-politic”.

Rodrigo Duterte și-a apărat cu fermitate războiul ucigaș împotriva drogurilor în octombrie, în cadrul audierii sale în Senat care investiga crimele la scară largă din acea perioadă.

„Nu puneți la îndoială politicile mele, pentru că nu am scuze, nu am pretexte. Am făcut ceea ce trebuia să fac și, fie că mă credeți sau nu, am făcut-o pentru țara mea”, a declarat Duterte.