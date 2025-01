Fostul campion mondial la box Tyson Fury își anunță retragerea: “A fost o plăcere”

Un anunț neașteptat. Și lumea boxului este în stare de șoc. Pugilistul britanic Tyson Fury, fost campion mondial la categoria grea, a anunțat luni că pune punct carierei sale la vârsta de 36 de ani, într-un videoclip postat pe contul său de Instagram, potrivit Le Figaro.

„Am de gând să fiu scurt. Aș vrea să-mi anunț retragerea din box. A fost o plăcere”, a spus britanicul, care vine după două înfrângeri consecutive în fața ucraineanului Oleksandr Usyk.

Tyson Fury announces his RETIREMENT from boxing 🤯

Some career from the Gypsy King 👏

🎥 @Tyson_Fury pic.twitter.com/9dEKKepRXA

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 13, 2025