Fosta şefă a diplomaţiei germane, Annalena Baerbock, a preluat oficial funcția de preşedintă a Adunării Generale a ONU

Annalena Baerbock, fostul ministru de externe al Germaniei, marţi funcţia de preşedintă a Adunării Generale a ONU, relatează dpa, citată de Agerpres. Ea a fost învestită în funcţie la sediul Naţiunile Unite din New York. Baerbock, în vârstă de 44 de ani, a preluat mandatul de la predecesorul său, Philemon Yang, fost premier al Camerunului, în cadrul unei ceremonii organizate la începutul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU la New York.

„Aştept cu nerăbdare să colaborez cu succesorul dumneavoastră – preşedintele ales Baerbock – în timp ce continuăm să căutam soluţii la problemele globale”, a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, într-un comunicat. Baerbock a fost aleasă în această funcţie în iunie cu o majoritate covârşitoare de voturi.

Annalena Baerbock, membră a Partidului Verzilor din ţara sa, care a ocupat postul de ministru de externe al Germaniei până în luna mai, este a cincea femeie care deţine funcţia de preşedintă a Adunării Generale a ONU. Preşedintele Adunării Generale are un rol în primul rând ceremonial, spre deosebire de secretarul general al ONU, post deţinut în prezent de portughezul Antonio Guterres.

