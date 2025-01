Forza Horizon 5, jocul video exclusiv pentru Xbox, va ajunge în premieră pe PS5 în primăvară

Microsoft a anunțat joi că o versiune de PS5 a jocului său de curse Forza Horizon 5 va fi lansată în premieră în această primăvară, relatează PushSquare.

Aceasta va fi cea mai actualizată versiune a jocului de bază, cu pachetele sale DLC disponibile pentru a fi cumpărate separat. Portarea este realizată de Panic Button, în colaborare cu dezvoltatorul principal Playground Games. Deși niciun trailer nou nu a fost publicat pentru a coincide cu anunțul, puteți prinde câteva imagini mai vechi mai sus.

Pe site-ul Forza.net, Playground Games a declarat: „Suntem încântați să vedem cum comunitatea Forza Horizon 5 crește cu noi jucători pe PS5 și abia așteptăm să vedem creativitatea și abilitatea pe care acești noi creatori, constructori și piloți le vor aduce comunității noastre vibrante”.

Cross-play-ul va fi activat pe PS5, Xbox și PC, iar o nouă actualizare de conținut numită Horizon Realms va ajunge și pe versiunea PS5.

„Realms va oferi jucătorilor șansa de a explora o colecție curată a unora dintre cele mai preferate lumi Evolving Worlds lansate anterior de comunitate, alături de alte surprize”, dezvăluie postarea de blog.

Forza Horizon 5 este acum un alt joc exclusiv pentru Xbox și PC pe care Microsoft a confirmat că îl aduce pe alte platforme.

A început cu Hi-Fi Rush, Grounded, Sea of Thieves și Pentiment, iar în anul care a trecut, a anunțat DOOM: The Dark Ages și The Outer Worlds 2 vor fi lansate pe sistemul Sony în prima zi.

Cu confirmarea de astăzi, Microsoft face un salt mare și devine tot mai clar că Microsoft este în continuare deschis pentru a explora catalogul său de jocuri exclusive și pe alte console.

Halo: The Master Chief Collection, Gears of War: Ultimate Edition, și Microsoft Flight Simulator au fost, de asemenea, zvonite pentru a primi PS5 porturi în următoarele 12 luni.