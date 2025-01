VIDEO Jocul action-RPG Phantom Blade Zero, așteptat cu entuziasm de gameri, primește un nou trailer impresionant, dar nu și o dată de lansare

Jocul action-RPG mult așteptat Phantom Blade Zero, care nu arată foarte diferit de Black Myth: Wukong, a primit un nou trailer impresionant, dar încă nu are o dată de lansare, relatează IGN.

Trailerul Gameplay Year of the Snake arată protagonistul din Phantom Blade Zero într-o luptă împotriva Chief Disciple’s Fallen Hope, un personaj negativ cu tematică de păpuși care luptă cu o echipă de marionete înainte de a se arunca el însuși pe corzi.

Fanii care speră la o dată de lansare concretă pentru Phantom Blade Zero nu au noroc, totuși, deoarece dezvoltatorul chinez S-Game încă nu a dezvăluit când jucătorii pot pune mâna pe joc dincolo de o fereastră de lansare vagă în 2025.

Studioul a declarat pentru Eurogamer că Phantom Blade Zero este totuși un „titlu lustruit”, evidențiat de demo-urile prezentate anul trecut. Este în prezent în curs de a împinge „limitele și mai departe” folosind Unreal Engine 5, adus de o creștere „semnificativă” a bugetului.

Trailerul de gameplay Year of the Snake s-a încheiat prin prezentarea unor arme cu tematică de șarpe. Arma numărul 13 se numește Soft Snake Sword și are o lamă metalică flexibilă care poate tăia rapid prin inamici, în timp ce numărul 27 este un combo dintre o sabie mare și una scurtă, White Serpent și Crimson Viper.

În ciuda comparațiilor cu Black Myth: Wukong, care a ajuns în 2024 la un succes incredibil, Phantom Blade Zero se apleacă mai mult spre genul de joc de acțiune pură decât spre un Souslike inspirat de studioul From Software.

Acesta a fost anunțat în mai 2023, dar S-Game nu a spus prea multe despre el de atunci. Acest lucru se va schimba probabil pe măsură ce se apropie data sa de lansare 2025 pe PC și PlayStation 5, deși fanii vor trebui doar să aștepte cu răbdare pentru ca acest lucru să fie anunțat.