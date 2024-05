Forumul Global al Democrației Directe, la București/ Ambasadorul Ucrainei: Rusia țintește să inverseze progresul democratic obținut în Europa în ultimii 35 de ani/ Mădălina Mihalache, Biroul PE: „Alegerile europene sunt cel mai mare exercițiu democratic multinațional din lume”

„Forumul Global al Democrației Moderne Directe” a început miercuri la București cu o dezbatere la care au participat ambasadori și experți din Uniunea Europeană, Moldova, Ucraina, Statele Unite. Pe durata celor 3 zile de eveniment sunt anunțați 200 de vorbitori și 72 de sesiuni de dezbatere pe tema centrală: „încrederea în democrație”.

În deschidere au vorbit Tana Foarfă, director Europuls și Caroline Vernaillen, Global Forum Co-chair precum și co-fondatorii Forumului Global: Bruno Kaufmann și Joe Mathhews.

Ambasadorul Ucrainei in Romania, H.E.Ihor Prokopchuk, a vorbit despre democrația din Europa și provocarea războiului și a mulțumit românilor și europenilor pentru sprijinul acordat. „Astăzi avem cel mai mare război în Europa de la finalul celui de-al doilea război mondial. Rusia țintește să inverseze progresul democratic obținut în Europa în ultimii 35 de ani,

Alte declarații ale ambasadorului Ucrainei:

„Putin se ghidează după deviza – „forța celor care conduc” sau „regula conducerii prin forță”. Astăzi este ziua 830 a invaziei Rusiei asupra Ucrainei. Au eșuat în a-și atinge obiectivele inițiale, mulțumită curajului și rezilienței fantastice dar și solidarității națiunilor democratice din întreaga lume. Mizele sunt mari pentru democrațiile din UE și din întreaga lume. Avem nevoie de arme pentru a apăra poporul ucrainean, orașele. Numai luna trecută, în aprilie, Ucraina a fost bombardată de peste 300 cruise and balistic misles and over 3000 bombe aeriene. Ucraina este singura țară din lume care este bombardată aproape zilnic cu rachete.

Este absolut necesar ca Ucraina să aibă succes în obiectivele sale de a adera la Uniunea Europeană și la NATO. Credem că Rusia trebuie oprită și trimisă înapoi în spatele granițelor sale. Pentru noi, democrația este un pilon esențial al păcii.

Națiunile democratice se luptă pentru cooperare în pace, coeziune socială și progres, prosepritate pentru popoarele lor. Aceasta este și cea mai mare dorință a ucrainenilor. Dar nu este simplu sub rafale de puști, care pot începe oricând. Democrația nu trebuie niciodată luată ca atare, este o miză pentru fiecare de a lupta în apărarea democrației”

Mădălina Mihalache, șeful Biroului Parlamentului European în România a spus că „Alegerile europene sunt cel mai mare exercițiu democratic multinațional din lume”.

De la ultimele alegeri Europa a fost marcată de mai multe crize, a mai spus aceasta. Totodată acest lucru a relevat necesitatea unor soluții la nivel european. „Fără o implicare a cetățenilor, puterea democratică a Parlamentului European se diminuează. În contextul acestor recente provocări la nivelul UE, cel mai recent Eurobarometru a arătat că 73% dintre cetățenii europeni recunosc impactul pe care UE îl are asupra vieții lor. Cred că această conștientizare se reflectă în dorința de a participa la alegerile europene, 71% dintre respondenți și-au exprimat intetnția de a vota, ceea ce reprezintă cu 10 procente mai mult decât la ultimele alegeri”, a mai spus Mădălina Mihalache.