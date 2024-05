Forțele armate ucrainene susțin că au atacat terminale petroliere din regiunea Krasnodar cu rachete Neptun

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei raportează că forțele navale ale țării au atacat cu rachete ucrainene Neptune terminale petroliere și un punct de trecere cu feribotul din Teritoriul Krasnodar, potrivit BBC.

„Grupul de atac al forțelor și mijloacelor Forțelor Armate ucrainene a lovit trecerea de feribot și terminalul petrolier din portul Kavkaz, care se află în regiunea Krasnodar din Federația Rusă”, se arată în mesajul Statului Major General al Ucrainei.

Potrivit sursei citate, lovitura a avut loc la începutul zilei de 31 mai, adică „în noaptea următoare după ce Forțele de Apărare ucrainene au dezactivat cu lovituri precise feriboturile de la punctul de trecere a feribotului Kerci” din Crimeea anexată, care navigau spre portul Caucaz.

„Terminalul petrolier din apropierea portului Kavkaz a fost lovit de mai multe rachete de fabricație ucraineană din sistemul de rachete de coastă Neptun”, informează Statul Major General.

În plus, potrivit armatei ucrainene, dronele ucrainene au lovit un alt terminal petrolier în Teritoriul Krasnodar din Federația Rusă.

Overnight, Russian oil infrastructure was on the menu for the increasingly hungry Ukrainian drone and missile fleet, taking out 2 storage facilities on Russian territory near Crimea.

Kavkaz port and Temryuk. pic.twitter.com/cdG6azkxOb

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) May 31, 2024