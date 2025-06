Formula 1, noua strategie turistică a Thailandei: Investiție de 1,2 miliarde de dolari pentru o cursă la Bangkok

Thailanda face tot posibilul pentru a pătrunde în lumea selectă a Formulei 1, guvernul thailandez aprobând în acest sens o investiție de 1,2 miliarde de dolari pentru un circuit stradal la Bangkok.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Guvernul din Thailanda a aprobat o invetiție de 1,23 de miliarde de dolari pentru organizarea unei curse stradale în Bangkok.

Thailanda vrea să facă parte din calendarul competițional începând din sezonul 2028 al Formulei 1.

„În următorii 2-3 ani, Thailanda va avea o competiție de talie mondială, lucru pe care nu l-am crezut niciodată posibil”, a spus Ministrul Turismului, Sorawong Thienthong.

Proiectul vizează atragerea turiștilor și a investitorilor în Thailanda (și) cu ajutorul Formulei 1.

Planul este ca Thailanda să semneze cu F1 un contract prin care această țară să găzduiască curse anual în perioada 2028-2032.

Prim-ministrul Paetongtarn Shinawatra a avut deja o întâlnire cu CEO-ul Formulei 1, Stefano Domenicali, în cadrul căreia a propus realizarea unui studiu de fezabilitate pentru un circuit stradal în Bangkok.

Thailanda are deja un circuit acreditat de FIA, acesta fiind la Buriram, locație unde se desfășoară etapa de MotoGP.

Dorința oficialilor din Thailanda este însă de a construi un traseu spectaculos pe străzile din capitală, ceva asemănător cu ce există deja la Marele Premiu de F1 de la Singapore.

Marele Circ are deja patru curse în zona Asia-Pacific, dar interesul în această este unul foarte puternic pentru o extindere.

Thailand’s cabinet has approved a $1.2 billion bid to host a Formula One street race in its capital Bangkok in 2028, government officials said on Tuesday. https://t.co/JUIM2AUgfW

Thailand plans to host a Formula One race in Bangkok from 2028 to 2032, with a $1.2 billion bid approved by the cabinet. The race could bring $600 million in economic benefits.#FIA #F1 #BangkokGPhttps://t.co/LqukOBQbSU

— News18 Sports (@News18Sports) June 17, 2025