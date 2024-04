Focar de rujeolă în municipiul Sfântu Gheorghe / Reprezentant DSP: În zonele cu probleme, am fost huiduiți, nimeni nu a venit la vaccinare, ne-au făcut în toate felurile

Epidemia de rujeolă a luat avânt anul acesta în județul Covasna, în ciuda acțiunilor de recuperare la vaccinare pe care autoritățile sanitare le derulează încă de anul trecut. Peste 400 de cazuri de rujeolă la copii au fost înregistrate din ianuarie, în aceste luni fiind mai multe focare în comunitățile rome. În prezent, un alt focar a izbucnit într-un cartier mărginaș al municipiului reședință de județ, transmite Radio Târdu Mureș, preluat de Rador.

„Până acum, de la începutul anului, 413 cazuri de rujeolă am investigat, dintre care şase au fost infirmate. Noi, de fapt, am început această epidemie în județ după 1 ianuarie și am avut mai multe focare în localitățile Hetea, Doboșeni, Araci iar acum, în momentul de față, avem în evoluție un focar într-un cartier din Sf. Gheorghe. Acolo sunt mai mulți copii nevaccinați, copii care nu sunt înregistrați la niciun medic de familie…”, precizează reprezentanta Departamentului de Epidemiologie a DSP Covasna, Igyarto Gabriela.

Sute de copii au fost recuperați la vaccinare de anul trecut în Covasna, însă nu în toate cazurile. Într-o comunitate de romi, echipele Direcției de Sănătate Publică au fost alungate, amenințate și huiduite, în prezența poliției și autorităților locale. La scurt timp, în comunitate a izbucnit un focar de rujeolă, mai spune Igyarto Gabriela:

„Tot ne-am dus (pentru recuperare vaccinală-n.r.) în zonele cu probleme dar adevărul e că nu am fost primiți cu brațele deschise. De exemplu, în Hetea am fost huiduiți, nimeni nu a venit la vaccinare, nimeni nu a vrut să colaboreze cu noi, cu toate că au fost și comunitățile locale și medicul de familie. A fost și poliția… numai (amenințări-n.r.) verbale au fost .. ne-au făcut în toate felurile și au spus că nu avem ce căuta acolo că ei nu colaborează cu noi. Asta e…”

Județul Covasna are o rată de vaccinare de 86% în ceea ce privește vaccinul ROR pentru copiii de 18 luni, aflați la prima doză, pentru a doua doză, la 5 ani, acoperirea vaccinală fiind de 85%.

Județul Covasna este pe locul doi, la nivel național, după Brașov, în ceea ce privește incidența cazurilor de rujeolă, care este de aproape 230 de cazuri la suta de mii de locuitori.

Brașovul are o incidență de aproape 340 de cazuri la suta de mii de locuitori, iar pe locul trei se află județul Mureș, cu circa 220 de cazuri la suta de mii de locuitori.