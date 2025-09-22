G4Media.ro
Fiul fondatorului Mişcării Cinci Stele din Italia a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru viol în grup

Un tribunal din Sardinia l-a condamnat luni seară pe Ciro Grillo, fiul lui Beppe, fondatorul Mişcării Cinci Stele (M5S, antisistem înainte de a ajunge la putere), la opt ani de închisoare pentru viol în grup, notează AFP, citată de Agerpres.

Alţi doi co-inculpaţi au primit aceeaşi pedeapsă, în timp ce un al treilea a primit şase ani şi jumătate de închisoare. Parchetul ceruse o pedeapsă de nouă ani de închisoare pentru toţi cei patru bărbaţi.

Avocatul lui Ciro Grillo, citat de agenţia de presă Ansa, a anunţat că va face apel împotriva verdictului.

Presupusul viol datează din iulie 2019, când Ciro Grillo, în vârstă de 19 ani la momentul incidentului, şi trei dintre prietenii săi se aflau în vacanţă într-o staţiune de lux de pe Costa Smeralda, în Sardinia.

Bărbaţii s-ar fi filmat făcând sex cu presupusa victimă, un model italo-suedez.

Beppe Grillo, care s-a distanţat de politica italiană în ultimii ani, a stârnit un val de proteste în 2021, denigrând victima în apărarea fiului său.

El a afirmat atunci că fiul său şi prietenii acestuia sunt „patru idioţi, nu patru violatori”, deoarece, potrivit lui, actul sexual a fost consensual.

