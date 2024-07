Filmul Shrek 5 va avea premiera în iulie 2026, iar marile vedete vor fi din nou prezente

Căpcăunul preferat al tuturor se întoarce în oraș, cu cel mai recent film din franciza „Shrek” stabilit pentru lansare la mijlocul anului 2026, scrie CNN.

Studioul de film Dreamworks Animation a confirmat într-o postare pe X că „Shrek 5” va ajunge pe marele ecran la 1 iulie 2026 – la 16 ani după lansarea episodului precedent.

Marile vedete au semnat deja din nou, potrivit postării – Mike Myers va da voce căpcăunului omonim, Cameron Diaz va reveni în rolul prințesei Fiona, iar Eddie Murphy își va relua rolul simpaticului Măgar.

Filmul va fi regizat de Walt Dohrn („Trolls”) și Brad Ableson („Minions: The Rise of Gru”) și scris de Michael McCullers și Christopher Meledandri.

Primul film „Shrek” a fost un succes răsunător când a fost lansat în 2001, dând naștere continuărilor „Shrek 2” în 2004, „Shrek al treilea” în 2007 și „Shrek Forever After” în 2010.

A existat, de asemenea, un film spinoff „Puss in Boots” cu pisica haiducă având vocea lui Antonio Banderas, lansat în 2011, cu un sequel – „Puss in Boots: The Last Wish” – lansat în 2022.

Nu a fost încă confirmat dacă Banderas va fi implicat în „Shrek 5”.

Eddie Murphy a divulgat vestea propriei sale implicări într-un interviu acordat publicației din industrie Collider în luna iunie și a mai spus că Măgarul va primi propriul său film spinoff.

Franciza a devenit un fenomen cultural, în măsura în care marca de pantofi Crocs a lansat un Shrek Croc în 2023, iar o reconstituire a casei din mlaștină a lui Shrek a fost listată pentru închiriere pe Airbnb în septembrie anul trecut.