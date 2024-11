Filmele ”Kneecap” şi ”Love Lies Bleeding” au primit cele mai multe nominalizări la premiile British Independent Film Awards

Filmele „Kneecap” şi „Love Lies Bleeding” au primit cele mai multe nominalizări la ediţia din acest an a British Independent Film Awards (BIFA), informează revista Variety, citată de Agerpres.



Nominalizările au fost anunţate marţi dimineaţă, la Londra, de Mia McKenna-Bruce, o tânără actriţă care s-a remarcat în serialul „How to Have Sex”, şi de Vivian Oparah, protagonista filmului „Rye Lane”.

„Kneecap” a primit cele mai multe nominalizări – 14 – şi va concura inclusiv la categoriile „cel mai bun scenariu”, „cea mai bună regie” (Rich Peppiatt) şi „cea mai bună interpretare colectivă în rol principal” (Liam Óg Ó Hannaidh, Naoise Ó Cairealláin şi JJ Ó Dochartaigh).

Filmul „Love Lies Bleeding”, regizat de Rose Glass, ocupă poziţia a doua în acest clasament, cu 12 nominalizări, inclusiv la categoriile „cel mai bun film independent britanic”, „cea mai bună regie”, „cel mai bun scenariu” şi „cea mai bună interpretare colectivă în rol principal” (Kristen Stewart şi Katy O’Brian).

Lungmetrajul „The Outrun”, cu Saoirse Ronan în distribuţie, a primit nouă nominalizări, în timp ce producţiile cinematografice „Bird”, de Andrea Arnold, „On Becoming a Guinea Fowl”, de Rungano Nyoni, şi „Unicorns”, de James Krishna Floyd, au primit fiecare şapte nominalizări.

Câştigătorii, inclusiv laureatul premiului Richard Harris pentru contribuţii deosebite aduse de un actor la dezvoltarea filmului britanic, vor fi anunţaţi la gala BIFA 2024, care va avea loc pe 8 decembrie la centrul artistic Roundhouse din Londra.

Nominalizările anunţate în cadrul unora dintre cele mai importante categorii sunt următoarele:

Cel mai bun film independent britanic:

„Kneecap”

„Love Lies Bleeding”

„On Becoming a Guinea Fowl”

„The Outrun”

„Santosh”

Cel mai bun film independent internaţional:

„All We Imagine as Light”

„Anorag

„La chimera”

„No Other Land”

„The Seed of the Sacred Fig”

Cel mai bun regizor:

Andrea Arnold – „Bird”

Nora Fingscheidt – „The Outrun”

Rose Glass – „Love Lies Bleeding”

Rungano Nyoni – „On Becoming a Guinea Fowl”

Rich Peppiatt – „Kneecap”

Cel mai bun scenariu:

Rich Peppiatt – „Kneecap”

Rose Glass şi Weronika Tofilska – „Love Lies Bleeding”

Rungano Nyoni – „On Becoming a Guinea Fowl”

Nora Fingscheidt şi Amy Liptrot – „The Outrun”

Sandhya Suri – „Santosh”

Cea mai bună interpretare în rol principal:

Radhika Apte – „Sister Midnight”

Susan Chardy – „On Becoming a Guinea Fowl”

Marianne Jean-Baptiste – „Hard Truths”

Elliot Page – „Close to You”

Saoirse Ronan – „The Outrun”

Alicia Vikander – „The Assessment”

Cea mai bună interpretare în rol secundar:

Michele Austin – „Hard Truths”

Elizabeth Chisela – „On Becoming a Guinea Fowl”

Barry Keoghan – „Bird”

Jack O’Connell – „Back to Black”

Franz Rogowski – „Bird”

Hayley Squires – „Hoard”

Cel mai bun documentar:

„The Contestant”

„Grand Theft Hamlet”

„Super/Man: The Christopher Reeve Story”

„Two Strangers Trying Not to Kill Each Other”

„Witches”.