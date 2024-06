Filmele indiene au luat cele mai importante premii la Festivalul Internaţional de Film Transilvania

Filmele indiene au luat cele mai importante premii la Festivalul Internaţional de Film Transilvania, Trofeul Transilvania fiind câştigat de filmul de debut al regizoarei Shuchi Talati, Fetele tot fete în timp ce Premiul Special al Juriului a revenit filmului Fata îndărătnică, în regia lui Vinothraj Palani. Filmul Moromeţii 3 a fost recompensat cu Premiul pentru Cel mai Popular Film românesc din festival, iar actriţa Catrinel Dumitrescu a primit Premiul de excelenţă, transmite News.ro.

”A 23-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Transilvania şi-a anunţat câştigătorii în cadrul Galei de Închidere care a avut loc sâmbătă seara la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca. Trofeul Transilvania, în valoare de 10.000 de euro, a mers la filmul indian Fetele tot fete / Girls Will Be Girls. Filmul de debut al regizoarei Shuchi Talati vorbeşte despre ce înseamnă să fii femeie într-un mediu strict şi opresiv printr-o poveste coming of age a unei adolescente dintr-un pension din Himalaya, a cărei mamă nu pare să fi cunoscut nici ea maturizarea”, anunţă organizatorii.

„Povestea acestui film este foarte legată de India, dar am sperat întotdeauna că şi oameni din afara acestui spaţiu şi timp foarte specific în care se desfăşoară povestea vor rezona cu ea. Simt că acest premiu spune asta”, a declarat Shuchi Talati în video-ul prezentat la gală.

Tot un film indian a fost recompensat şi cu Premiul Special al Juriului, în valoare de 1.500 de euro: Fata îndărătnică / The Adamant Girl, în regia lui Vinothraj Palani, care a mai fost premiat la TIFF şi în 2021 pentru debutul Pietricele / Pebbles.

Juriul Competiţiei Oficiale a fost impresionat şi de modul în care regizorul Sebastián Quebrada reuşeşte să spună în Celălalt Fiu / The Other Son o poveste personală urmărind conflictele interioare ale fiecărui personaj. Acesta a fost recompensat cu Premiul pentru Cea Mai Bună Regie, în valoare de 3.000 de euro.

Premiul pentru Cea mai Bună Interpretare, în valoare de 1.000 de euro, a fost acordat lui Hassan Pourshirazi, pentru rolul din filmul Bătrânul burlac / The Old Bachelor (r. Oktay Baraheni). După cum au motivat alegerea membrii juriului, „actorul se aruncă fără vreo teamă sau ruşine într-o interpretare viscerală a unui personaj care întruchipează răul absolut în toată complexitatea sa”.

Premiul pentru Lungmetraj din cadrul competiţiei Zilelor Filmului Românesc a fost câştigat de filmul independent Clasat / Dismissed, regizat de Horia Cucută şi George ve Ganæaard. Acesta constă în 2.000 de euro şi servicii de laborator în valoare de 10.000 de euro, oferite de CINELAB România.

Tulburătorul documentar Alice On & Off, regizat de Isabela Tent, a fost laureat cu Premiul ZFR pentru Debut, în valoare de 1.500 de euro, dar şi cu Menţiunea Specială a Juriului „What’s Up, Doc?” şi Premiul FIPRESCI.

Competiţia What’s Up, Doc?, care cuprinde filme care se joacă cu convenţiile cinemaului documentar, a fost câştigată de Kix (regia Dávid Mikulán, Bálint Révész). Premiul în valoare de 2.000 de euro a fost acordat pentru „siguranţa cinematografică cu care autorii însoţesc, ca nişte complici detaşaţi, transformarea unui copil”.

Bálint Révész, unul dintre regizori, a declarat într-un video difuzat la Gala de Închidere că „TIFF funcţionează ca un spaţiu în care profesioniştii din industria maghiară de film se pot întâlni între ei, dar şi cu invitaţi internaţionali, într-un festival care a avut întotdeauna o atenţie specială pentru filmele maghiare. Pentru noi, e mai mult decât un simplu festival de film.”

Publicul TIFF şi-a ales şi în acest an preferaţii. Premiul publicului, în valoare de 2.000 de euro, a mers la Frate de-o vară / Summer Brother (regia Joren Molter), în timp ce Moromeţii 3 (regia Stere Gulea) a primit Premiul pentru Cel mai Popular Film românesc din festival , în valoare de 2.500 de euro.

Lista completă a premiilor oferite la cea de-a 23-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Transilvania:

Trofeul Transilvania, în valoare de 10.000 de euro: Fetele tot fete (Girls Will Be Girls, r. Shuchi Talati)

Premiul pentru cea mai bună regie, în valoare de 3.500 de euro: Sebastián Quebrada, pentru filmul Celălalt fiu (The Other Son)

Premiul Special al Juriului, în valoare de 1.500 de euro: Fata îndărătnică (The Adamant Girl, r. Vinothraj Palani)

Premiul pentru Cea mai bună interpretare, în valoare de 1.000 de euro: Hassan Pourshirazi, pentru rolul din filmul Bătrânul burlac (The Old Bachelor, r. Oktay Baraheni)

Menţiunea Specială a Juriului: Jarne Heylen şi Joël in ‘t Veld, pentru rolurile din filmul Frate de-o vară (Summer Brother, r. Joren Molter)

Premiul publicului, în valoare de 2.000 de euro: Frate de-o vară (Summer Brother, r. Joren Molter)

Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru secţiunea Lungmetraj, în valoare de 2.000 de euro, şi servicii de laborator in valoare de 10,000 de euro,: Clasat (Dismissed, r. Horia Cucută, George ve Ganæaard)

Menţiunea Specială a Juriului Zilelor Filmului Românesc pentru secţiunea Lungmetraj: Weekend în familie (Family Weekend, r. Mihnea Toma)

Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru Debut, în valoare de 1.500 de euro: Alice On & Off (r. Isabela Tent)

Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru secţiunea Scurtmetraj, în valoare de 1.000 de euro şi 5.000 de euro în servicii constând în echipament, cameră electrică şi grip : Flori, fete şi băieţi (Truth or Dare, r. Simona Borcea)

Premiul secţiunii „What’s up, Doc?”, în valoare de 2.000 de euro: Kix (r. Dávid Mikulán, Bálint Révész)

Menţiunea specială a juriului „What’s Up, Doc?”: Alice On & Off (r. Isabela Tent) & La Reine (r. Nikola Klinger)

Premiul pentru Cel mai Popular Film românesc din festival, în valoare de 2.500 de euro,: Moromeţii 3 (r. Stere Gulea)

Premiul Juriului Ecumenic, în valoare de 1.000 de euro: Frate de-o vară (Summer Brother, r. Joren Molter)

Menţiune specială a Juriului Ecumenic: Unde merg elefanţii (r. Cătălin Rotaru, Gabi Virginia Şarga)

Premiul SIGNIS: Pisica moartă (Cat funeral, r. Ana-Maria Comănescu)

Premiul FIPRESCI, oferit de juriul Federaţiei Internaţionale a Criticilor de Film unui film din secţiunea Zilele Filmului Românesc: Alice On & Off (r. Isabela Tent)

Premiul de excelenţă: actriţa Catrinel Dumitrescu

Premiul Special pentru Contribuţia adusă la Cinematografia Mondială: Daniele Luchetti

Premii în cadrul programelor TIFF

Transilvania Pitch Stop

Premiul Chainsaw Europe – 25.000 de euro în servicii de post-producţie: Dancing Angels (Turcia), regizat de Ferit Kilic şi produs de Diloy Gülün şi Beste Yamalioglu (Karma Films)

Premiul TPS Development, în valoare de 5.000 de euro: Curtain (Ucraina), regizat de Valeria Sochyvets şi produs de Inna Lastochkina (Contemporary Ukrainian Cinema)

Premiul VILLA KULT pentru dezvoltare, în valoare de 500 de euro: Kid Hazard (România), regizat de Răzvan Marinescu şi produs de Irina Enea (Baking Films)

Premiul Centrului Naţional al Cinematografiei din Republica Moldova, în valoare de 1.500 de euro: Die, please, regizat de Ioana Mischie şi produs de Andra MacMasters (Studioset)

Premiul Connecting Cottbus cocoLAB: east-west emerging producers Award – selecţia unui producător din România sau Republica Moldova pentru a participa în noul program cocoLAB 2024 dedicat producătorilor în ascensiune: Irina Enea

Drama Room

Premiul pentru cel mai bun proiect de serial, constând într-un acord de dezvoltare semnat cu PRO TV: Bucharest Noir, scenariul Andrei Redinciuc

Menţiunea Specială a Juriului: proiectul The Group, scenariul Conrad Mericoffer

Rezidenţă de creaţie la castelul Bethlen-Haller, pentru un proiect din Drama Room, oferită de Domeniul Jidvei: Conrad Mericoffer proiectul The Group

Full Moon Creative Lab

Premiul Full Moon Creative Lab pentru Dezvoltare, în valoare de 5.000 de euro oferit cu sprijinul Uniunii Europene: ICU – Immortal Care Unit, head writer: Giulio Rizzo, co-scenarişti: Sînziana Cojocărescu, Greg Simmons, Nadya Todorova, facilitator Geo Doba

Competiţia Locală

Premiul Competiţiei Locale, în valoare de 1.500 de euro şi servicii de producţie în valoare de 10.000 de euro pentru următorul proiect de film al regizorului, acordate de Numa Film: Centimetric (r. Philip Găicean)

Menţiunea Specială a Juriului, constând în servicii de post-producţie în valoare de 7.000 de euro: Cu gust de fum şi amintirea verii (r. Ágnes Anna Farkas)

Premiul Special, în valoare de 1.000 de euro: mater noster (r. Lehel Fazakas)

Alte premii

Premiul juriului tinerilor francofoni, oferit de TV5 Monde şi Institutul Francez, constând în achiziţia dreptului de difuzare a filmului în cinematografele din România: Amal (r. Jawad Rhalib)

Bursa Alex. Leo Şerban, în valoare de 2.500 de euro – Harmony (r. Norbert Fodor)

Menţiune specială în cadrul Bursei Alex. Leo Şerban, în valoare de 500 de euro: Dezvoltarea platformei online BRICIUL – parteneriat cu asociaţia ALT Film // ION GNATIUC

Menţiunea specială din cadrul Bursei Alex. Leo Şerban, în valoare de 1.000 de euro, acordată unui tânăr actor român care s-a remarcat printr-un succes notabil într-un scurtmetraj sau lungmetraj a cărui premieră a avut loc în anul 2023 sau 2024: Mara Bugarin