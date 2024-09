Filme în premieră, spectacole de dans şi alte evenimente la Bucharest International Dance Film Festival în acest weekend

Cea de-a zecea ediţie a „Bucharest International Dance Film Festival”, care va oferi iubitorilor artelor filme în premieră, spectacole de dans şi alte evenimente, va avea loc de joi până duminică în Capitală, transmite Agerpres.

Programul festivalului cuprinde peste 30 de evenimente: patru filme de dans (premiere naţionale), o competiţie de lungmetraje selectate din peste 20 de ţări, un spectacol de dans contemporan, tururi ghidate, ateliere şi o expoziţie VR, informează organizatorii, într-un comunicat transmis, luni, AGERPRES.

În centrul festivalului se află secţiunea BIDFF Films, cu patru de lungmetraje în care dansul, corpul sau mişcarea joacă rolurile principale, prezentate pentru prima dată pe marile ecrane din România: „What the hell happend to Blood, Sweat & Tears?” (Cinema Elvire Popesco – joi, 5 septembrie/ 18,30); „Body Odyssey” (Cinema Elvire Popesco – vineri, 6 septembrie/ 20,30; „Memories of a burning bodyd” (Cinema Elvire Popesco – sâmbătă, 7 septembrie / 20,30); „This is Ballroom” (Grădina cu Filme – Cinema & More, vineri, 6 septembrie / 21,00 şi Cinema Elvire Popesco – duminică, 8 septembrie/ 21,00).

Competiţia Internaţională de Scurtmetraje este împărţită în patru calupuri: Land Of the Unmarked / Land of Fluids Outlines / Land of Living Frames / Land Of Flickering Bodies. Scurtmetrajele pot fi urmărite la Cinema Elvire Popesco, Muzeul Ţăranului Român, Teatrul Masca, Grădina cu Filme, Roaba de Cultură şi Apollo 111.

BIDFF Expand va include o piesă coregrafică – „Les Vagues”, un spectacol lectură – „Cronici cosmice: Corp şi Mitologia Genului” şi o instalaţie artistică dedicată dansatoarei şi coregrafei Adina Cezar, gândită de coregrafa şi dansatoarea Andreea Novac.

În cadrul BIDFF Exhange va avea loc un forum dedicat stării actuale şi viitorului filmului de dans în Europa, moderat de Simona Deaconescu, fondatoarea BIDFF, care se va desfăşura la Modul Cărtureşti, în data de 7 septembrie, începând cu ora 15,00.

Pe parcursul festivalului va fi deschisă expoziţia BIDFF VR, organizată în colaborare cu /SAC @ MALMAISON, care va prezenta lucrări semnate de artişti prezenţi la festivaluri renumite, precum Cannes Film Festival şi Venice Film Festival.

Juriul din acest an este format din Lucia Carolina de Rienzo (vicepreşedinta COORPI şi producătoare de dans, artă digitală şi film de dans), Fu Le (coregraf – Performer – Filmmaker, director al companiei Tetrapode, artist asociat la Istres Dance House, Franţa), Iztok Kovac (director artistic al Centrului Cultural EN-KNAP Productions) şi Spanski borci, coregraf, pedagog, creator şi dansator de renume internaţional în domeniul dansului contemporan, Slovenia).

Invitaţi speciali, precum Marius Hodea, Ioana Mischie, vor susţine câte un masterclass despre producţia VR, coregrafa, dansatoarea Catrinel Catană – ateliere de (cine)dans pentru copiii din grija celor de la PlayHood – Asociaţia Ferentari şi Lucie Eidenbenz va susţine un atelier de dans.

Sub tematica ediţiei din acest an, Mapping Bodies, Bucharest International Dance Film Festival va reuni mai multe evenimente inedite: proiecţia – retrospectivă cu scurtmetrajele de dans care au câştigat pe parcursul celor nouă ediţii Bucharest International Dance Film Festival, proiecţii Off Competition, tururi ghidate care conectează participanţii cu spaţii din Bucureşti în care coregrafa Adina Cezar s-a format, a dansat şi a creat, precum şi decernarea premiilor BIDFF#10 şi proiecţia scurtmetrajelor care au câştigat competiţia din acest an.

Programul poate fi consultat atât pe site-ul festivalului, cât şi pe paginile de socializare ale evenimentului.

Un proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional – AFCN şi de Primăria Municipiului Bucureşti prin ARCUB în cadrul Programului „Bucureşti 565. Conexiuni urbane” 2024, „Bucharest International Dance Film Festival” este organizat de Asociaţia Tangaj Collective.