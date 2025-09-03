Festivalul Enescu: Orchestra Tonhalle, a doua seară la Sala Palatului; în program – Simfonia nr. 2 de Mahler

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Orchestra Tonhalle din Zurich, dirijată de Paavo Järvi, va concerta miercuri, de la ora 20:00, pentru a doua seară consecutivă, la Sala Palatului, în cadrul Festivalului Internaţional George Enescu, programul cuprinzând Simfonia nr. 2 pentru orchestră, soprană, alto şi cor mixt în do minor (Simfonia învierii) de Gustav Mahler, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit site-ului evenimentului, îşi dau concursul Corul Filarmonicii George Enescu, dirijat de Iosif Ion Prunner, soprana Elsa Benoit şi mezzosoprana Anna Lucia Richter.

* La Ateneul Român, de la ora 17:00, revine orchestra Les Siecles, dirijată de Ustina Dubitsky. Invitată – violonista Isabelle Faust. Programul cuprinde Concertul pentru vioară în re major op. 61 de Ludwig van Beethoven şi Simfonia fantastică op. 14 de Hector Berlioz.

Concertul de Beethoven va fi interpretat cu instrumente clasice, în timp ce simfonia lui Berlioz – cu instrumente franceze de la începutul secolului al XIX-lea.

* Proiecţia operei Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart (Opera Regală Covent Garden) va fi prezentată, miercuri, de la ora 17:00, la Sala Auditorium de la Muzeul Naţional de Artă al României.

Evenimentul este organizat de Muzeul Naţional de Artă al României, în parteneriat cu Artexim.

* De la ora 22:00, la Club Control, va concerta pianistul Francesco Tristano, compozitor inovator, artist care apropie graniţele dintre Bach şi techno, dintre baroc şi muzica electronică minimalistă.

Publicul va asculta capodopere baroce precum Toccata nr. 4 de Girolamo Frescobaldi sau fragmente din suitele franceze şi engleze de Bach, alături de lucrări compuse chiar de Francesco Tristano – „Electric mirror”, „Neon City” sau „Insomnia”, transcripţii ingenioase precum celebra piesă techno „Strings of Life” de Derrick May, adaptată pentru pian şi emoţia delicată a lui Ryuichi Sakamoto în „Merry Christmas, Mister Lawrence”, transformată de pianist într-o experienţă personală şi intensă.

* În cadrul Academiei Lumieres d’Europe, condusă de violonistul David Grimal, de la ora 17:30, Sala Auditorium de la Institutul Francez din Bucureşti va găzdui conferinţa „Creaţie şi libertate”, susţinută de filosoful Paul Audi.

Academia Lumieres d’Europe este un proiect cultural de rezidenţă muzicală, organizat sub înaltul patronaj al UNESCO, cu sprijinul Ambasadei Franţei la Bucureşti, Institutului Francez şi Artexim.

Festivalul Internaţional George Enescu are loc până pe 21 septembrie şi marchează 70 de ani de la moartea marelui compozitor şi muzician român.