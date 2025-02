Ferrari a anunțat programul lui Hamilton și Leclerc în prima zi de teste din Bahrain

Ferrari a făcut public programul primei zilei de teste de la Bahrain, Scuderia urmând să teste miercuri monopostul SF-25 de dimineață alături de Lewis Hamiton, iar după amiază alături de Charles Leclerc.

Lui Hamilton îi va reveni onoarea de a fi primul care va testa SF-25 pe circuitul de la Sakhir.

Astfel, multiplul campion mondial va pilota între orele 09:00 și 13:00 (ora României), conform ședinței de dimineață.

Va urma apoi rândul lui Charles Leclerc în intervalul orar 14:00 – 18:00.

Scuderia a precizat că în următoarele ora va face public și programul pentru ziua de joi, 27 februarie.

Reamintim că fiecare pilot va avea la dispoziție în total 12 ore pentru testele de la Bahrain.

Lewis Hamilton și Max Verstappen nu se vor afla în același timp pe circuit în primele două zile.

Campionul mondial en-titre va fi după amiază miercuri, iar joi îl va lăsa toată ziua pe noul coechipier, Liam Lawson.

🚨 Ferrari’s lineup for Day 1 of pre-season testing—Lewis Hamilton kicks off the morning session, while Charles Leclerc takes over in the afternoon. 🔴🏎️

How excited are you to see this duo on track tomorrow? 👀🔥#F1 #LewisHamilton #CharlesLeclerc pic.twitter.com/UyAW6tf9xG

— Sportskeeda Pit Stop (@SKPitStop) February 25, 2025