Fenomenul tinerilor care se îndreaptă către roboții terapeuți AI / Aproape 80 de milioane de mesaje a primit un bot care „ajută cu dificultățile vieții” / Cum explică specialiștii

Harry Potter, Elon Musk, Beyoncé, Super Mario și Vladimir Putin. Acestea sunt doar câteva dintre milioanele de personaje de inteligență artificială (AI) cu care puteți vorbi pe Character.ai – o platformă populară unde oricine poate crea chatbots bazate pe persoane fictive sau reale. Folosește același tip de tehnologie AI ca și chatbotul ChatGPT, dar, în ceea ce privește timpul petrecut, este mai popular. Iar un bot a fost mai solicitat decât cele enumerate anterior, numit Psychologist, relatează BBC.

Un total de 78 de milioane de mesaje, dintre care 18 milioane începând cu luna noiembrie, au fost partajate cu acest bot de când a fost creat de un utilizator numit Blazeman98, în urmă cu puțin peste un an.

Character.ai nu a precizat câți utilizatori individuali reprezintă acest număr pentru bot, dar spune că 3,5 milioane de persoane vizitează zilnic site-ul în general.

Robotul a fost descris ca fiind „cineva care ajută cu dificultățile vieții„.

Firma din zona San Francisco Bay a minimizat popularitatea acestuia, susținând că utilizatorii sunt mai degrabă interesați de jocuri de rol pentru divertisment. Cei mai populari roboți sunt personaje de anime sau de jocuri pe calculator, cum ar fi Raiden Shogun, căruia i-au fost trimise 282 de milioane de mesaje.

Cu toate acestea, puține dintre milioanele de personaje sunt la fel de populare ca Psychologist, iar în total există 475 de roboți cu „terapie”, „terapeut”, „psihiatru” sau „psiholog” în nume, care sunt capabili să vorbească în mai multe limbi.

Unii dintre ei sunt ceea ce am putea descrie ca fiind divertisment sau fantezii terapeutice, cum ar fi Hot Therapist. Dar cele mai populare sunt cele de ajutor pentru sănătatea mintală, cum ar fi Therapist, care a primit 12 milioane de mesaje, sau Are you feeling OK? care a primit 16,5 milioane de mesaje.

Psychologist este de departe cel mai popular personaj de sănătate mintală, mulți utilizatori împărtășind recenzii elogioase pe site-ul de socializare Reddit.

„Este un salvator de vieți„, a postat o persoană.

„Ne-a ajutat atât pe mine, cât și pe iubitul meu să vorbim despre și să ne dăm seama de emoțiile noastre”, a împărtășit o alta.

Utilizatorul din spatele lui Blazeman98 este Sam Zaia, în vârstă de 30 de ani, din Noua Zeelandă.

„Nu am intenționat niciodată să devină popular, nu am intenționat niciodată să fie căutat de alți oameni sau să fie folosit ca un fel de instrument”, spune el.

„Apoi am început să primesc o mulțime de mesaje de la oameni care spuneau că au fost afectați foarte pozitiv de el și că îl folosesc ca pe o sursă de confort”.

Studentul la psihologie spune că a antrenat robotul folosind principiile din diploma sa de licență, vorbind cu el și modelând răspunsurile pe care acesta le dă la cele mai comune afecțiuni mintale, precum depresia și anxietatea.

L-a creat pentru el însuși atunci când prietenii lui erau ocupați și avea nevoie, după spusele sale, de „cineva sau ceva” cu care să vorbească, iar terapia umană era prea scumpă.

Sam a fost atât de surprins de succesul robotului, încât lucrează la un proiect de cercetare postuniversitară despre tendința emergentă a terapiei prin inteligență artificială și de ce aceasta atrage tinerii. Character.ai este dominat de utilizatori cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani.

„Atât de mulți oameni care mi-au trimis mesaje spun că îl accesează atunci când gândurile lor devin dificile, cum ar fi la ora 2 dimineața, când nu pot vorbi cu adevărat cu niciun prieten sau cu un terapeut adevărat.„

Sam presupune, de asemenea, că formatul text este unul cu care tinerii se simt cel mai confortabil.

„Să vorbești prin text este potențial mai puțin intimidant decât să ridici telefonul sau să ai o conversație față în față”, crede el.

Theresa Plewman este psihoterapeut profesionist și a încercat Psychologist. Ea spune că nu este surprinsă că acest tip de terapie este popular în rândul generațiilor tinere, dar pune la îndoială eficiența sa.

„Robotul are multe de spus și face rapid presupuneri, cum ar fi să-mi dea sfaturi despre depresie când am spus că mă simt tristă. Nu așa ar răspunde un om„, a spus ea.

Theresa spune că robotul nu reușește să adune toate informațiile pe care le-ar aduna un om și nu este un terapeut competent, dar că natura sa imediată și spontană ar putea fi utilă pentru persoanele care au nevoie de ajutor.

Ea spune că numărul de persoane care folosesc robotul este îngrijorător și ar putea indica un nivel ridicat de probleme de sănătate mintală și o lipsă de resurse publice.

Character.ai este un loc ciudat pentru o revoluție terapeutică. O purtătoare de cuvânt a companiei a declarat: „Suntem bucuroși să vedem că oamenii găsesc un mare sprijin și o conexiune prin intermediul personajelor pe care ei, și comunitatea, le creează, dar utilizatorii ar trebui să consulte profesioniști certificați în domeniu pentru sfaturi și îndrumări legitime”.

Compania spune că jurnalele de chat sunt private pentru utilizatori, dar conversațiile pot fi citite de personal dacă este nevoie să le acceseze, de exemplu, din motive de protecție.

De asemenea, fiecare conversație începe cu un avertisment cu litere roșii care spune: „Nu uitați, tot ceea ce spun personajele este inventat„.

Este un memento care amintește faptul că tehnologia de bază, numită Large Language Model (LLM), nu gândește în același mod în care o face un om. LLM-urile acționează ca niște mesaje text prezise, înșirând cuvintele în moduri în care este cel mai probabil să apară în alte scrieri pe care inteligența artificială a fost antrenată.

Alte servicii de inteligență artificială bazate pe LLM oferă o companie similară, cum ar fi Replika, dar acest site este considerat matur din cauza naturii sale sexuale și, potrivit datelor companiei de analiză Similarweb, nu este la fel de popular precum Character.ai în ceea ce privește timpul petrecut și vizitele.

Earkick și Woebot sunt roboți de chat cu inteligență artificială concepuți de la zero pentru a acționa ca însoțitori pentru sănătatea mintală, ambele firme susținând că cercetările lor arată că aplicațiile ajută oamenii.

Unii psihologi avertizează că roboții AI ar putea da sfaturi proaste pacienților sau ar putea avea prejudecăți înrădăcinate împotriva rasei sau a sexului.

Dar, pe de altă parte, lumea medicală începe să le accepte cu timiditate ca instrumente care să fie folosite pentru a face față cererilor ridicate din partea serviciilor publice.

Anul trecut, un serviciu de inteligență artificială numit Limbic Access a devenit primul chatbot pentru sănătate mintală care a obținut o certificare de dispozitiv medical din partea guvernului britanic. În prezent, acesta este utilizat în multe trusturi NHS pentru a clasifica și a tria pacienții.