Federaţia Solidaritatea Sanitară: Din punctul nostru de vedere această Ordonanţă reprezintă o tăiere pe linie a drepturilor salariale, sănătatea e sistemul cel mai afectat. Nu excludem proteste spontane în spitale

Vicepreşedintele Federaţiei Solidaritatea Sanitară, Gabriel Predica, a declarat, sâmbătă, la Palatul Victoria, după reuniunea Consiliului Tripatit, că din punctul lor de vedere această ordonanţă reprezintă o tăiere pe linie a drepturilor salariale, iar sănătatea e sistemul cel mai afectat. Nu excludem proteste spontane în spitale, a mai anunţat sindicalistul, potrivit News.ro.

Reprezentantul Federaţiei Solidaritatea Sanitară a declarat după Consiliul Tripartit că în opinia sa, ”sănătatea este sistemul cel mai afectat de o astfel de ordonanţă”. ”Toate recompensele salariale rămân blocate. Infirmierii, asistentele, continuă să aibă aceste drepturi la nivelul anului 2018, medicii continuă să facă gărzi cu acelaşi tarif orar din 2018, din punctul nostru de vedere această ordonanţă reprezintă o tăiere pe linie a drepturilor salariale, pentru că orice punct procentual al inflaţiei de anul viitor înseamnă tăiere de venit salarial. Am transmis acest lucru, reacţia domnului premier a fost că în 2024 creşterea veniturilor salariale a fost de 24,4%, din punctul nostru de vedere lucrurile stau cu totul diferit. Dânsul a spus că Guvernul nu are obligaţia să asigure o creştere proporţională cu inflaţia, noi i-am cerut cel puţin acest lucru, ar fi firesc ca anul viitor să avem o creştere cel puţin la nivelul inflaţiei”, a arătat Predica. ”Noi nu excludem de exemplu proteste spontane în spitale. Nu putem discuta încă despre greva generală, pentru că sunt anumiţi paşi, trebuie să vedem gradul de aderenţă”, a adăugat Gabriel Predica, el menţionând că acest lucru poate însemna oprirea voluntară a lucrului pentru o parte din personalul în funcţie. ”Există şi o parte pozitivă, legată de afirmaţia premierului privind demararea discuţiilor privind legea salarizării, imediat după adoptarea legii bugetului. Este un ţel al nostru, noi la nivelul Ministerului Sănătăţii am ajuns la concluzie cum ar trebui să arate această lege de natură să asigure creşteri salariale pentru toţi angajaţii din sistem. Acolo ar fi o speranţă, Vom vedea dacă Guvernul se va ţine de cuvânt şi dacă va respecta doleanţele noastre”, a mai spus Predica.